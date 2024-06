Dès le 30 juin, Binance limitera les stablecoins « non autorisés » en raison de la règlementation MiCA

En raison de l'entrée en vigueur le 30 juin prochain de la règlementation MiCA pour les stablecoins, la plateforme Binance doit s'adapter à de nouvelles exigences. Bien que les stablecoins concernés pourront toujours être utilisés pour le trading de cryptomonnaies, ils seront retirés de nombreux produits de la plateforme.

Binance se prépare à l'entrée en vigueur de MiCA

À partir du 30 juin, la plateforme Binance restreindra les produits utilisables avec les stablecoins non autorisés pour se conformer à la réglementation MiCA (Markets in Crypto-Assets) de l'Union européenne.

Comme d'autres plateformes, Binance classifie désormais les stablecoins en 2 catégories : les stablecoins autorisés et ceux non autorisés.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, un stablecoin est « autorisé » dans le cadre de la mise en œuvre de la règlementation MiCA s'il est émis par une entreprise détentrice d'une licence d'établissement de monnaie électronique dans l'un des pays de l'Union européenne.

💡Dans l'actualité — Delisting surprise chez Binance : les prix de 4 cryptomonnaies chutent fortement

Néanmoins, très peu d'entreprises émettrices de stablecoins répondent aujourd'hui à ce critère. Par exemple, les entreprises Tether (USDT), Circle (USDC) ou encore Trust Token (TUSD), ne disposent pas de ce statut au sein de l'Union européenne.

Par conséquent, les cas d'utilisation de nombreux stablecoins seront fortement limités sur Binance à partir du 30 juin prochain.

La liste officielle des stablecoins concernés n'est pas encore disponible, mais le seul stablecoin majeur autorisé à l'heure actuelle serait le GUSD de la plateforme américaine Gemini, qui n'est bien évidemment par listé sur Binance.

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Quelles sont les conséquences pour les utilisateurs ?

Si vous résidez dans l'Union européenne, vous êtes bien évidemment concerné par ces nouvelles dispositions.

Concrètement, Binance explique sur les paires de cryptomonnaies incluant des stablecoins non autorisés resteront disponibles jusqu'à nouvel ordre pour le trading spot. La plateforme précise que ces paires de cryptomonnaies coexisteront avec des paires incluant des stablecoins réglementés.

Pour le produit Binance Convert, les ventes de stablecoins non autorisés resteront possibles, mais les achats seront totalement désactivés. En outre, les services de dépôt et de retrait des stablecoins non autorisés seront maintenus.

En dehors des produits mentionnés ci-dessus [...], Binance va mettre en place des restrictions de produits sur l'ensemble de sa gamme de produits. Ces restrictions empêcheront les utilisateurs de s'engager dans de nouveaux produits ou services impliquant des stablecoins non autorisés.

En effet, tous les autres produits de Binance seront impactés par cette nouvelle mesure. Ainsi, les stablecoins non autorisés disparaîtront totalement des services suivant :

Rewards (incluant les récompenses de parrainage) ;

Launchpad et Launchpool (le staking de stablecoin FDUSD ne sera plus possible) ;

Copy Trading ;

Simple Earn ;

Cloud Mining ;

Binance Pay ;

Binance NFT ;

Et bien d'autres encore.

Cryptoast Research : des guides complets pour farm les airdrops

Dans les semaines qui suivent, il est probable que Binance donne davantage d'informations à ce sujet afin que les utilisateurs puissent prendre leurs précautions avant la limitation des cas d'usage des stablecoins non autorisés dans le cadre de la règlementation MiCA.

Source : Communiqué de Binance

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.