Pour la Fed, les stablecoins sont un bon moyen de renforcer le dollar américain

Les stablecoins pourraient-ils remplacer l’idée d’une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) ? Alors que Donald Trump a interdit les MNBC et que la Réserve fédérale s’interroge sur leur nécessité, Christopher Waller, gouverneur de la Fed, considère les stablecoins comme un atout pour le dollar.

Les stablecoins, nouveau soutien du dollar américain

Pourquoi avoir besoin d'une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) lorsque le marché en pleine croissance des stablecoins se base très majoritairement sur le dollar ? C'est une question que l'on peut se poser d'une part face au souhait de Donald Trump de tout simplement interdire les MNBC, mais également lorsque l'on écoute le gouverneur de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed).

✏️ Les stablecoins sont-ils la MNBC qui ne dit pas son nom ?

Moyennant un cadre clair et une régulation adaptée, Christopher Waller a effectivement déclaré que les stablecoins constituaient un moyen de renforcer le statut du dollar en tant que monnaie de réserve. Cela, à condition bien sûr que les stablecoins émis adossés au dollar soient bel et bien collateralisés.

Je considère les stablecoins comme un ajout net à notre système de paiement. [...] Il est nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire pour garantir que l’argent est bien là et pour s’assurer qu’il est entièrement couvert.

Actuellement, les stablecoins adossés au dollar américain dominent de très loin ce segment de marché, et ceux adossés à l'euro font pâle figure en comparaison :

Le gouverneur de la Fed a également précisé que la régulation des « monnaies numériques » était actuellement la priorité à la fois du parti républicain et du parti démocrate. En ce sens, un groupe de sénateurs bipartisans a présenté le « GENIUS act », un projet de loi visant précisément à renforcer le dollar américain tout en garantissant l'innovation.

🗞️ Pour Arthur Hayes, une réserve stratégique de Bitcoin (BTC) pourrait devenir une arme politique

Si le projet de loi venait à voir le jour en l'état, les émetteurs de stablecoins adossés au dollar et dépassant les 10 milliards de dollars de capitalisation devront prouver que leurs réserves sont en mesure de garantir la couverture de leur stablecoin. Ils seront par ailleurs soumis au cadre réglementaire de la Réserve fédérale et à celui de l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), une agence indépendante rattachée au Trésor qui œuvre à garantir la solidité du système bancaire.

Étant donné la nature bipartisane du projet, il est probable que le projet de loi aboutisse.

