Delisting surprise chez Binance : les prix de 4 cryptomonnaies chutent fortement

Le 17 juin prochain, Binance retirera 4 cryptomonnaies de sa plateforme, à savoir l'OmiseGo (OMG), le Waves (WAVES), le NEM (XEM) et le Wrappred NXM (WNXM). Suite à cette annonce, les cours des cryptomonnaies concernées ont connu une chute drastique.

Suite à l'annonce, en seulement 2 heures, le cours du WAVES est passé de 2,35 $ à 1,80 $, soit une chute de près de 25 %.

Du côté du NEM, la chute est légèrement plus marquée, et le token est passé de 0,036 $ à 0,027 $.

Pour l'OMG d'OmiseGo qui évoluait jusqu'alors autour des 0,71 $, son prix a atteint les 0,54 $.

Seul le WNXM semble épargné (seulement une baisse de 4,5 %), certainement car il s'agit d'un wrapped token du NXM de Nexus Mutual, et non de la cryptomonnaie principale du projet.

Voici la communication de Binance à ce sujet :

Chez Binance, nous examinons périodiquement chaque actif numérique que nous listons pour nous assurer qu'il continue à répondre à un niveau élevé de normes et d'exigences du secteur. Lorsqu'une cryptomonnaie ne répond plus à ces normes ou que le paysage industriel change, nous procédons à un examen plus approfondi et nous le retirons éventuellement de notre plateforme. Notre priorité est d'assurer les meilleurs niveaux de service et de protection à nos utilisateurs tout en continuant à nous adapter à l'évolution des dynamiques du marché.