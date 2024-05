Stablecoins : le volume de transactions pourrait dépasser celui de Visa au second trimestre 2024

Les stablecoins pourraient-ils éclipser Visa ? Oui, selon un rapport de la firme de recherches Sacra. Zoom sur un secteur des cryptomonnaies qui explose en ce moment.

Les stablecoins rivalisent désormais avec Visa

Le rapport de Sacra estime que le volume de paiement des stablecoins est en voie de dépasser celui de Visa au cours du second trimestre 2024. La firme explique qu’on assiste à une percée de ce type de cryptomonnaies ces derniers temps, en particulier pour faire transiter d’importants sommes au niveau international.

Les stablecoins ont commencé à être utilisés par des startups, mais aussi de grandes institutions, toujours selon Sacra :

« Aujourd’hui, toutes les banques majeures sont en train de travailler sur l’utilisation de stablecoins pour leurs canaux de paiement internes. C’est le cas de Wells Fargo, JPMorgan Chase mais aussi de Visa et Mastercard. »

👉 Pour aller plus loin – Stablecoin, tout savoir sur ce type de cryptomonnaie

Les stablecoins auraient une « adaptation au marché extrême » selon Sacra, ce qui les rendrait particulièrement aptes face à des systèmes bancaires qui sont encore soumis à de longs temps de validation et des frais importants. D’où une conclusion de Sacra : le volume des stablecoins va dépasser celui de Visa d’ici à la fin du mois de juin :

Projection du volume des stablecoins au deuxième trimestre 2024

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Visa mitige cette projection

Cuy Sheffield, le responsable des cryptomonnaies chez Visa, a apporté des précisions en ce qui concerne cette estimation :

« Au premier regard, c’est un graphique intéressant. Mais il me semble que cela ne dit pas toute l’histoire. »

Il rappelle que les données présentes sur les blockchains sont plus complexes à analyser que celles de Visa. Les transactions en stablecoins comprennent ainsi des bots, notamment des bots d’arbitrage ou de fournisseurs de liquidité. Il n’est donc pas pertinent de les comparer à des volumes de transactions de Visa.

« Nous pensons que la programmabilité des transactions est ce qui rend les blockchains uniques. Cela dit, il est difficile de comparer ces transactions avec le type de paiements organiques qui est initié par des clients. »

Autrement dit : il y a beaucoup de « bruit » sur les blockchains, et il n’est pas approprié de comparer des réseaux qui fonctionnent très différemment. Selon un outil d’analyses développé par Visa, sur les 2,2 milliards de dollars de volume que les stablecoins ont connu en avril, seuls 149 millions de dollars viennent d’individus.

90 % du volume des transactions en stablecoins serait donc lié à des bots ou à des entités comme des plateformes centralisées. Le volume « organique » est donc beaucoup moins élevé.

Les stablecoins explosent en ce moment

Reste qu’on ne peut ignorer l’attrait des gestionnaires de paiement et des banques pour les stablecoins ces derniers mois. PayPal l’a montré avec son PYUSD, et plus récemment, Stripe s’est ouvert aux paiements en USDC. D’autres grandes sociétés, dont Sony le mois dernier, se sont également lancées dans la course.

👉 A lire également – Ripple va lancer son stablecoin – Tout ce que vous devez savoir

À l’heure actuelle, le marché des stablecoins pèse 161 milliards de dollars. Pour comparaison, le Bitcoin (BTC) pèse à lui seul 1 271 milliards de dollars.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : Visa, Sacra

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.