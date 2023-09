Visa s'étend sur Solana (SOL) pour permette aux commerçants d'être payés en stablecoin USDC

Le géant des paiements Visa continue de multiplier les incursions dans l'écosystème blockchain : l'entreprise vient d'annoncer qu'elle s'employait actuellement à adopter les paiements en USDC sur la blockchain Solana (SOL) à destination des commerçants.

Visa travaille actuellement en partenariat avec les sociétés de solutions financières Worldpay et Nuvei pour mener la phase pilote de ce programme, qui aurait à priori déjà permis de faire transiter « des millions de dollars » en parallèle de celui mené sur Ethereum (ETH), annoncé au mois de décembre dernier.

1/🏦Breaking: Visa Expands Stablecoin Settlement Pilot to Solana@Visa is scaling their USDC settlement pilot to include the Solana blockchain, enabling enterprise-grade throughput at virtually no cost for Visa issuers and merchant acquirers on Solana. https://t.co/rF5ouZaISM

— Solana (@solana) September 5, 2023