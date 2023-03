Visa confirme son enthousiasme pour l'écosystème crypto et blockchain, malgré le bear market

Un rapport récent faisait état d’une frilosité du géant Visa en ce qui concerne les cryptomonnaies. Mais la firme a confirmé son engagement au sein de l’écosystème, en particulier en ce qui concerne les stablecoins.

Visa toujours convaincue par l’intérêt de la blockchain

Un rapport de Reuters publié hier rapportait que Visa et Mastercard avaient tous deux mis sur pause certains projets liés à la blockchain, selon plusieurs sources anonymes. Mais le responsable des projets crypto chez Visa, Cuy Sheffield, a réagi hier en fin de journée, expliquant que ça n’était pas le cas.

Dans un fil twitter, Cuy Sheffield explique que les partenariats avec les entreprises cryptos sont bel et bien d’actualité :

2/ We continue to partner with crypto companies to improve fiat on and off ramps as well as progress on our product roadmap to build new products that can facilitate stablecoin payments in a secure, compliant, and convenient way. — Cuy Sheffield (@cuysheffield) February 28, 2023

« Nous continuons à effectuer des partenariats avec les entreprises crypto afin d’améliorer les voies d’accès pour les paiements fiat, et nous progressons sur notre roadmap afin de de construire de nouveaux produits qui facilitent les paiements en stablecoin. »

Le responsable des cryptos de Visa précise que malgré l’incertitude ambiante, Visa considère que les « monnaies numériques adossées à du fiat fonctionnant sur des blockchains publiques » ont un potentiel certain pour l’avenir des paiements. Et invite par la même occasion les personnes travaillant à l’intersection des cryptomonnaies et des services de paiement classiques à contacter Visa.

Les institutions financières pas si ébranlées par le bear market ?

De son côté, Mastercard a également confirmé à nos confrères de CoinDesk que l’entreprise continuait à travailler avec des partenaires, et à se concentrer sur les technologies blockchain… Sans mentionner pour autant des cryptomonnaies en particulier. Cela dit, on note que les situations de crise vécues par l’écosystème en 2022 ont eu un effet peut-être plus mesuré que ce à quoi l’on pouvait s’attendre sur les grands acteurs de la finance traditionnelle.

Au-delà de Mastercard et Visa, on note par exemple que Goldman Sachs continue d’embaucher dans le secteur de la blockchain. Son équipe dédiée aux monnaies numériques a confirmé hier que la banque continuait à être « énormément favorable » à l’exploration d’applications basées sur la blockchain.

Si l’on sent donc un resserrement vers des actifs jugés plus sécurisés (stablecoins non algorithmique en particulier), les grandes institutions financières ne semblent pas si ébranlées. Le bear market entamé l’année dernière devrait donc manifestement durer, mais ce sentiment de fond pourrait permettre à l’écosystème de rebondir plus lestement que par le passé.

Sources : Reuters, CoinDesk

