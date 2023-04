Stablecoins : Visa confirme son engagement pour développer de nouveaux produits

Visa, l'entreprise spécialisée dans les solutions de paiement, est connue pour son engagement dans le secteur du Web3. Ces derniers mois, Cuy Sheffield, le responsable de sa branche liée aux cryptomonnaies, a confirmé à de maintes reprises l'engagement de la firme dans la création de produits autour des stablecoins.

Dans un Tweet publié récemment, il révèle être à la recherche de quelques ingénieurs logiciels afin de mener à bien sa feuille de route. Pour rappel, lors de la conférence StarkWare en février 2023, il avait affirmé que la priorité actuelle de Visa est la création d'un pont entre les monnaies fiduciaires et les stablecoins :

We have an ambitious crypto product roadmap @Visa and just opened a few reqs for senior software engineers to help us drive mainstream adoption of public blockchain networks and stablecoin payments. https://t.co/UQRJNcOJtB

— Cuy Sheffield (@cuysheffield) April 24, 2023