Futur des paiements : Visa mise 100 millions de dollars sur l’intelligence artificielle (IA) générative

Annoncée hier, la nouvelle marque une évolution pour Visa, qui souhaite se maintenir à la pointe des technologies de paiement. Selon l’entreprise, l’investissement sera fait dans de jeunes pousses :

« [Visa] va investir dans la prochaine génération d’entreprises qui se concentrent sur le développement de technologies et applications d’IA génératives, qui vont avoir un impact sur le futur du commerce et des paiements . »

Visa, qui s’est penchée sur le sujet de l’IA dès 1993, explique qu’il s’agira de technologies génératives. C’est-à-dire des outils basés sur les « large language models » (LLM), capables de produire du texte, des images ou d’autres types de contenus. Parmi les plus connus actuellement, on peut citer ChatGPT, Claude, Kandinsky ou encore Dall-E.

Le responsable de la stratégie de Visa, Jack Forestell, explique que les usages de ces modèles seront élargis pour englober de nombreux aspects de notre quotidien :

« Bien qu’une grande partie des IA génératives aient pour l’instant été utilisées pour des tâches précises et de la création de contenu, cette technologie va bientôt non seulement remodeler la manière dont nous vivons et travaillons, mais aussi changer le commerce d’une manière que nous avons besoin de comprendre. »