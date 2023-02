L'Intelligence Artificielle (IA) : la nouvelle tendance des cryptomonnaies en 2023 ?

Le succès fulgurant de ChatGPT, développé par OpenAI, a fait naître un engouement exceptionnel autour de l'intelligence artificielle (IA). En conséquence, les cryptomonnaies en relation avec ce domaine d'activité ont explosé. Tour d'horizon des projets qui ont profité de cette tendance.

FET, AGIX, ORAI, AIRI... Des hausses ahurissantes

Depuis le début de l'année 2023, une tendance anime l'univers des cryptomonnaies : l'intelligence artificielle (IA ou AI en anglais). Bien aidés par un Bitcoin (BTC) résolument haussier, les tokens de ce domaine ont tout simplement surperformé le marché. En voici une liste non exhaustive :

SingularityNET (AGIX) ;

Fetch.ia (FET) ;

Artificial Liquid Intelligence (ALI) ;

Ocean Protocol (OCEAN) ;

Oraichain (ORAI).

Prenons par exemple le projet SingularityNET, une marketplace d'algorithmes d'intelligence artificielle. Le cours de son token AGIX a explosé de 131,5 % en l'espace de 7 jours. En 30 jours, celui-ci a même été multiplié par 8 environ, atteignant ainsi le 93 ème rang des cryptomonnaies les plus capitalisées.

Les performances sont similaires pour les principaux tokens de ce secteur. En un mois, le FET de Fetch.ai a grimpé de 251 %, le DBC de DeepBrain Chain de 528 %, le ORAI de Oraichain de 300 % et enfin le AIRI de aiRight a imprimé 1128 %. À tel point que l'IA occupe les tendances de Coingecko depuis plus d'une semaine :

4 cryptomonnaies liées à l'IA sur 5 en tendance du jour sur Coingecko

Des performances évidemment exceptionnelles, mais qui questionnent les investisseurs. Est-ce une euphorie éphémère ou le début d'une tendance long terme ? Serait-il possible que le domaine de l'IA constitue un narratif du prochain rallye haussier des cryptomonnaies ? Difficile à prédire, mais la vigilance est plus que jamais de mise.

L'IA, la tendance de 2023 ?

Le monde entier en parle depuis quelques semaines et vous n'êtes certainement pas passé à côté de cette tendance : ChatGPT. Lancé en novembre 2022, ce robot conversationnel lancé par OpenAI a même dépassé les 100 millions d'utilisateurs en janvier 2023, un record de précocité.

Ce qui se cache sous le capot, c'est justement une technologie d'intelligence artificielle. Plus précisément, c'est de l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire que le robot se forme et progresse au fur et à mesure qu'il fonctionne. En quoi cela a un rapport avec l'univers des cryptomonnaies, me direz-vous ?

Tout simplement car l'adoption fulgurante de ChatGPT a été le catalyseur de cette propulsion tout aussi exceptionnelle des projets de notre industrie proposant des solutions autour de l'IA.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, le marché de l'intelligence artificielle dans les cryptomonnaies pèse environ 1,75 milliard de dollars. Excepté le AGIX de SingularityNET et le FET de Fetch.ai, l'ensemble des actifs de cette catégorie est en dehors du top 100 des cryptomonnaies les plus capitalisées.

Principales statistiques de la catégorie IA du marché des cryptomonnaies selon Coingecko

Source : Coingecko

