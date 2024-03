IA : Fetch.ai, Ocean Protocol et SingularityNET veulent fusionner leurs tokens

Ce mercredi, Fetch.ai (FET), Ocean Protocol (OCEAN) ainsi que SingularityNET (AGIX) ont fait une annonce pour le moins inédite dans l’écosystème des cryptomonnaies, en exprimant leur volonté de fusionner leurs tokens.

Plus qu’une simple opération financière, il s’agit là d’une réelle ambition de s’unir sous une seule bannière : l’Artificial Superintelligence Alliance. C’est ainsi que les 3 tokens seront regroupés en un seul, sous le nom d’ASI.

👉 Retrouvez notre guide sur les cryptomonnaies liées à l’IA

Alors que les 3 projets opèrent dans l’intelligence artificielle, ce rapprochement a pour ambition d’accélérer leurs développements dans ce secteur. Le Dr Ben Goertzel, le fondateur et PDG de SingularityNET, parle de son côté d’intelligence générale artificielle (AGI) :

« Alors que la révolution de l’IA s’intensifie, il est impératif qu’AGI et ASI ne soient pas détenues et contrôlées par un parti particulier ayant ses propres intérêts partiaux. Ils doivent être déployés de manière ouverte, démocratique et décentralisée. C’est la vision commune de SNET [SingularityNET, ndlr], Fetch.ai et Ocean Protocol depuis leur création, et pour cette raison, il est tout à fait logique que nos trois projets se réunissent pour former un réseau symbolique doté d’un plus grand pouvoir pour affronter les Big Tech et faire basculer le centre de gravité du monde de l’IA dans l’écosystème décentralisé.

De son côté, Bruce Pon, le PDG et co-fondateur d’Ocean Protocol estime que cette fusion contribue à la création d’un « leader en matière de R&D, d’applications et de commercialisation » en matière d’intelligence artificielle.

Tandis que les 3 capitalisations de projets seront réunies en une seule, c’est le token FET qui prendra le nom d’ASI. Pour ce qui est des tokens AGIX et OCEAN, ces derniers seront convertis à un taux d’environ 0,43 pour 1 chacun. Les projets estiment ainsi que cela porterait la capitalisation totale diluée du nouveau token à 7,6 milliards de dollars, soit de quoi lui faire approcher le top 20 :

1/🤝Ocean Protocol, @Fetch_ai & @SingularityNET unite to create the Artificial Superintelligence Alliance, through a token merger into a single $ASI token with a combined value of USD$7.5 Billion, with a current ranking at ~#20 on #CoinMarketCap.

Read on, anon! There’s more! pic.twitter.com/hIkZCjIi02

— Ocean Protocol (@oceanprotocol) March 27, 2024