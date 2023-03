Alors que Bitcoin (BTC) a terminé le mois de février sur une légère hausse, certaines cryptomonnaies ont réalisé des performances plus importantes. Faisons le tour des 5 actifs numériques les plus performants en février 2023.

Les 5 cryptos les plus performantes

Après un mois de janvier exceptionnel, le Bitcoin (BTC) s'est montré plus fébrile en février, marqué par les prises de profit à court terme des investisseurs. Le roi des cryptomonnaies clôture sur une légère hausse de 0,28 %, enchainant donc un deuxième mois consécutif dans le vert.

Néanmoins, de nombreux altcoins en ont profité pour réaliser des performances remarquables. Découvrons ensemble le classement des 5 cryptomonnaies les plus performantes sur le mois de février. À noter que nous ne nous concentrons que sur le top 300 des actifs les plus capitalisés.

Le top 5 des cryptomonnaies les plus performantes en février 2023

5 - RSK Infrastructure Framework (RIF)

Avec une performance de 500 % en l'espace de 30 jours, le RIF de RSK Infrastructure Framework évolue désormais à la 227ème place du classement des cryptomonnaies les plus capitalisées. RIF est une boite d'outils offrant la possibilité de construire facilement des solutions de services liés à la finance décentralisée (DeFi).

Autrement dit, une entreprise ou un protocole peut utiliser les divers produits de RIF (transfert d'argent de fiat vers crypto, staking de stablecoins, emprunt décentralisé, paiement de salaire en cryptos, etc.) et l'implémenter automatiquement sur son propre service.

Ce projet a notamment attiré l'attention grâce au récent engouement qui entoure l'arrivée des NFTs sur Bitcoin. En effet, RIF a lancé RIF Flyover, un bridge permettant aux utilisateurs d'entrer dans l'écosystème Rootstock, une plateforme de smart contracts sur Bitcoin.

4 - SingularityNET (AGIX)

Avec 623 millions de dollars de capitalisation, SingularityNET (AGIX) est actuellement au 78ème rang des cryptomonnaies les plus capitalisées du marché. En février, le AGIX a imprimé 204 % de hausse.

Nous en avions déjà parlé dans le top 5 des cryptomonnaies les plus performantes dans le secteur de l'Intelligence Artificielle (IA) en début février. Depuis, le AGIX de SingularityNET a continué son rallye haussier en bénéficiant de l'engouement autour de ce secteur d'activité.

Pour rappel, SingularityNET est une marketplace pour créer et vendre des algorithmes d'intelligence artificielle. Celle-ci est à la fois basée sur Ethereum (ETH) et Cardano (ADA) et explique vouloir oeuvrer à l'interopérabilité entre ces deux blockchains.

3 - FLEX Coin (FLEX)

En 3ème position de ce classement et avec une performance de 213 %, nous retrouvons le FLEX Coin (FLEX) de la plateforme d'échange centralisée éponyme. Une hausse qui peut surprendre au regard des récentes actualités de l'entreprise.

En juin 2022, la plateforme avait annoncé la suspension des retraits pour ses utilisateurs, avant d'annoncer un plan de relance en octobre dernier. En outre, elle se trouve actuellement dans un conflit l'opposant à Blockchain.com au sujet d'une dette de 4,3 millions de dollars.

2 - Stacks (STX)

Avec une hausse de 234 %, Stacks (STX) se situe désormais à la 42ème position des cryptomonnaies les plus capitalisées. Le cours de cet actif a grandement profité de l'engouement actuel autour du développement potentiel de la DeFi sur Bitcoin.

Stacks peut être comparé à une solution de seconde couche sur Bitcoin. Cette technologie permet de créer des smart contracts et de développer des applications décentralisées, tout en profitant de la sécurité assurée par Bitcoin.

1 - Conflux (CFX)

Pour terminer, avec une exceptionnelle performance de 301 %, la première place de ce classement est assurée par le CFX de Conflux. En cause, les récentes rumeurs autour de l'intérêt de la Chine pour le Web3 et les cryptomonnaies.

En effet, Hong Kong se réouvre actuellement vers notre écosystème et la Chine semble valider discrètement les ambitions du territoire autonome. De ce fait, de nombreux actifs liés à l'Asie ont bénéficié de ces rumeurs et ont vu leurs cours s'apprécier grandement.

En quelques mots, Conflux est une blockchain hybride, à mi-chemin entre Proof Of Work (PoW) et Proof Of Stake (PoS). La société a d'ailleurs récemment signé un partenariat avec China Telecom, deuxième opérateur de téléphonie mobile en Chine, pour développer des cartes SIM compatibles avec leur blockchain.

