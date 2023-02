Hong Kong et la Chine : le prochain hub mondial des cryptomonnaies ?

Alors que Hong Kong ne cache plus ses ambitions de se rouvrir aux cryptomonnaies, la Chine semble discrètement soutenir le territoire indépendant. Voyons ensemble les motivations de Pékin et les répercussions que cela pourrait engendrer dans l'écosystème.

Hong Kong soutenu par la Chine

Dans un récent dossier, Bloomberg rapporte que Pékin soutiendrait à demi-mots les initiatives de la région autonome du Sud-Est de la Chine. Des représentants du Bureau de liaison de la Chine et d'autres officiels chinois ont même fréquemment été invités par Hong Kong à participer aux discussions et à contribuer au développement du projet.

Pour rappel, après avoir longtemps été un terrain propice au développement de produits et services autour du Bitcoin (BTC), la Chine a fait le choix en 2017 d'appliquer une politique stricte et restrictives envers les cryptomonnaies et de restreindre leur accès et leur utilisation.

Bien qu'indépendante, Hong Kong s'était conformée aux réglementations chinoise, perdant petit à petit sa position de hub mondial des cryptomonnaies. Toutefois, l'ancienne colonie britannique a opéré un demi-tour inattendu en octobre 2022. Afin de revitaliser son centre financier, elle a déroulé le tapis rouge aux entreprises de l'industrie des cryptomonnaies.

Désormais, l'ambition d'Hong Kong est de fournir un environnement réglementaire clair, flexible et propice au développement du secteur des actifs numériques, par le biais notamment d'une licence spécifique pour attirer plateformes d'échanges.

Ce sujet revient aujourd'hui sur la table puisque la région autonome a publié ce lundi 20 février un nouveau plan : aucune taxation sur le trading des cryptomonnaies validées par la la Securities & Futures Commission.

Selon Bloomberg, la participations des représentants chinois à ces débats et à ces décisions « dissipe tout doute sur l'attitude de Pékin à l'égard des efforts déployés par Hong Kong ». Comment expliquer que la Chine soutiennent discrètement un projet aux antipodes de la politique qu'elle applique depuis quelques années ?

Une base d'expérimentation chinoise ?

Depuis quelques années, la Chine observe une fuite de ses citoyens fortunés, ne souhaitant pas se conformer aux taxation de plus en plus strictes à leur encontre. Cela est d'autant plus vrai depuis la réélection de Xi Jinping à la tête du Parti communiste chinois.

Ce schéma s'applique évidemment aux entrepreneurs chinois, et particulièrement ceux de l'industrie des cryptomonnaies. Tandis que les mineurs ont fui vers le Kazakhstan, la majorité des entreprises du Web3 se sont tournées vers Singapour et Dubai, dans l'attente d'une réglementation plus claire à Hong Kong.

C'est la raison pour laquelle Hong Kong a choisi de développer un environnement ouvert aux cryptomonnaies, à la fiscalité avantageuse et au cadre réglementaire souple. La région autonome peut espérer récupérer sa position de premier centre financier d'Asie.

Pour en revenir à la Chine, il est évident qu'elle soutient et profite de ce qui se construit à Hong Kong pour conserver les chinois fortunés dans son espace économique et territorial. D'ailleurs, en décembre dernier, Justin Sun - fondateur de Tron (TRX) et entrepreneur chinois - avait déjà expliqué que Pékin utilisait Hong Kong comme une « base d’expérimentation ».

En très peu de temps, Hong Kong a reçu des demandes d'obtention de licences de la part de nombreuses plateformes, à l'instar de Gate.io, Huobi, OKX, BitGet. Il est indéniable que ce qui se trame entre Hong Kong et la Chine constituera un narratif important de notre écosystème dans les mois et années à venir.

