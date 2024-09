Bitcoin, le moment de vérité approche – L'analyse de Vincent Ganne

Alors que la FED a entamé un nouveau cycle d’assouplissement monétaire et que les autorités chinoises ont engagé un packaging impressionnant de mesures de soutien à leur économie et leur bourse, Bitcoin va bientôt entrer dans une période où il développe ses meilleures statistiques de performance.

La FED et la Chine en soutien des actifs risqués en bourse

Les Banques centrales occidentales, notamment la FED et la BCE, ont engagé un cycle baissier de leurs taux d’intérêt, un facteur de soutien haussier aux actifs risqués en bourse dont les cryptos font partie.

Ce qui est intéressant, c’est désormais l’alignement des politiques monétaires occidentales et chinoises dans une trajectoire accommodante, un cycle de « monetary easing ». À cela s’ajoutent les annonces cette semaine des autorités chinoises de mesures de soutien massives à l’économie chinoise et au marché des actions chinois.

Même si les risques ne manquent pas (la probabilité d’une récession économique aux USA et les risques d’embrasement géopolitiques), les fondamentaux de la finance traditionnelle sont donc de plus en plus favorables à la tendance haussière du cours du Bitcoin.

L’indice boursier S&P500, indice de référence de la finance occidentale, établit de nouveaux records historiques et le marché des actions chinois (places boursières de Hong Kong, Shanghai, Shenzhen, Pékin) donne de puissants signaux techniques de renversement haussier cette semaine.

Parmi les mesures annoncées par la Chine, il faut notamment retenir un soutien fort au marché boursier avec une injection de liquidités dans les marchés d'actions, y compris un fonds de stabilisation potentiel et des mesures incitant les entreprises à racheter leurs actions.

Le cycle haussier qui s’annonce ne sera pas linéaire comme le cycle précédent qui s’est appuyé sur les taux zéros de la crise sanitaire. Les difficultés fondamentales restent très nombreuses, mais l’alignement des politiques monétaires occidentales et chinoises devraient être un facteur combiné suffisant pour aller chercher les 100 000 dollars, ma cible technique qui offrirait un bon cadeau de Noël cette année.

La Banque Centrale de Chine continue de déployer une politique monétaire de plus en plus accommodante pour soutenir son économie et son marché des actions

Bitcoin, l’objectif des 100 000 dollars peut être votre cadeau de Noël

Patience, patience, patience ! C’est ce que j’écris chaque semaine dans les colonnes de Cryptoast et je vous le répète encore aujourd’hui. Seule la stratégie de « buy and hold » permet de faire des gains à 3 chiffres de % sur un cycle haussier alors vous devez tenir vos positions.

Je pense que la cible technique des 100 000 dollars peut être faite d’ici le 24 décembre 2024 et je vous publie ci-dessous un graphique de long terme qui rappelle l’alternance des cycles haussiers et baissiers de Bitcoin en lien temporel avec le halving quadriennal.

Graphique qui montre l’alternance des phases de halving, bull run et bear market du BTC depuis l’année 2010

