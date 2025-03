Le 2 avril sera une date clé pour Bitcoin ! L'analyse de Vincent Ganne

La première semaine d’avril sera décisive pour la haute finance et la tendance des actifs risqués en bourse avec 2 temps forts fondamentaux : le « Jour de la Libération » du mercredi 2 avril avec les tarifs douaniers réciproques de Donald Trump ainsi que la mise à jour du rapport NFP le vendredi 4 avril. Décryptage fondamental et technique avec Vincent Ganne.

Mercredi 2 avril 2025, le « Jour de la Libération » avec les tarifs réciproques de Donald Trump

Le président Trump se prépare à annoncer des « tarifs réciproques » le 2 avril, visant les pays qui imposent des tarifs ou des barrières sur les produits américains, tout en excluant certains pays et blocs commerciaux. Les tarifs devraient entrer en vigueur immédiatement mercredi prochain et pourraient rendre les perspectives macroéconomiques plus incertaines alors que le débat sur la probabilité d’une récession économique US a été relancé.

Pour le marché actions US, les actions internationales et le Bitcoin, cette journée du mercredi 2 avril pourrait être décisive selon les paramètres des tarifs réciproques.

Les tarifs dits réciproques s’appliquent contre les barrières douanières des partenaires commerciaux (nations individuelles ou blocs commerciaux) et consistent à s’aligner sur les droits de douane des partenaires commerciaux respectifs. L’impact sur les perspectives économiques va dépendre de plusieurs paramètres qui sont encore inconnus et qui seront rendus publics au plus tard mercredi prochain.

Long ou short plus de 100 cryptos avec Hyperliquid

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les paramètres en suspens : des pays ou des blocs sont-ils exclus de ces tarifs réciproques ? Certains secteurs d’activité sont-ils ciblés en particulier ou non ? (Comme le secteur majeur de l’automobile par exemple ou encore celui des vins & champagnes).

Seuls sont exclus les pays avec lesquels les Etats-Unis n’ont pas de tarifs douaniers sur les exportations et avec lesquels les USA ont un excédent commercial.

Donald Trump a cité l'Union européenne, le Mexique, le Japon, la Corée du Sud, le Canada, l'Inde et la Chine comme des « abuseurs commerciaux » lorsqu’il évoque cette question commerciale, soit les plus grandes économies mondiales.

Pour le cours du Bitcoin et le S&P500, il est impératif que ces tarifs douaniers réciproques restent sous contrôle pour envisager une reprise haussière en avril.

Notons enfin que sur ce sujet de la macro US, le rapport NFP sera mis à jour lors de la session boursière du vendredi 4 avril.

📈 Quelles sont les meilleures plateformes de trading de perpetuals crypto ?

Photo du Président américain Donald Trump dans le Bureau Ovale à la Maison-Blanche

Tradez la volatilité crypto de manière décentralisée avec dYdX

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Bitcoin et liquidité mondiale, les attentes sont-elles trop fortes ?

Dans mes 3 précédents articles publiés dans les colonnes de Cryptoast, je vous ai montré la corrélation positive (avec un lag temporel d’environ 70 jours) entre la tendance de la liquidité mondiale et le prix du BTC.

La liquidité mondiale consiste en la somme des agrégats monétaires M2 et elle a fortement rebondi depuis le début de l’année, en grande partie grâce à la Chine et à la baisse du taux de change du dollar US face à un panier de devises majeures.

Aevo : trader des cryptos pas encore sorties sur le marché

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les attentes sont désormais fortes en avril pour que le BTC puisse profiter de cette hausse de la liquidité mondiale. Pour que cela soit possible, il faut rassembler 2 facteurs :

Le premier, que le décalage temporel de 8 semaines entre liquidité et prix du BTC se répète encore ;

Le second, que les tarifs douaniers réciproques de Trump ne déclenchent pas une récession économique.

Le second facteur est probablement le plus déterminant pour ce mois d'avril.

📈 Rejoignez Vincent Ganne sur Cryptoast Academy pour profiter de ses analyses quotidiennes

Graphique qui expose les bougies japonaises en données quotidiennes du cours du Bitcoin avec la courbe de la liquidité mondiale selon la somme des agrégats M2 des principales économies du monde

Transformez les crashs crypto en opportunités 🚀 Recevez 7 conseils exclusifs pour réussir là où 90% échouent ! S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital