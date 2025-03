Longtemps présenté comme « l'or numérique », le Bitcoin peine à convaincre les institutionnels face au métal précieux, selon une enquête de la Bank of America. Face à l'or, le statut de la première cryptomonnaie semble désormais remis en question : l'année 2025 pourrait être un tournant décisif.

Le statut de valeur refuge du Bitcoin remis en question

Depuis plusieurs années, le Bitcoin est vanté comme un actif « refuge », une protection contre les crises économiques et les tensions géopolitiques. En effet, le cours du BTC variait indépendamment de la plupart des variations sur les marchés financiers. Toutefois, dans le contexte très agité de l'année 2025, la réalité semble bien différente…

Depuis le début de l’année en effet, les guerres commerciales intenses et une forte instabilité macroéconomique déstabilisent en effet la bourse, mais aussi le marché des cryptomonnaies, très sensibles aux décisions de Donald Trump.

La Bank of America révèle ainsi que seulement 3 % des gestionnaires de fonds considèrent le Bitcoin comme l'actif refuge idéal dans un contexte de guerre commerciale. À l'inverse, l'or recueille plus de la moitié des préférences.

« Dans une enquête de Bank of America, 58 % des gestionnaires de fonds ont déclaré que l’or performe le mieux en période de guerre commerciale. Cela se compare à seulement 9 % pour les bons du Trésor américain à 30 ans et 3 % pour le Bitcoin », souligne The Kobeissi Letter.

Pourquoi les investisseurs préfèrent-ils l'or au Bitcoin ?

Le Bitcoin bénéficie pourtant de 2 arguments majeurs pour en faire une valeur refuge : son offre limitée et sa nature décentralisée. Mais il se heurte à une barrière majeure pour les investisseurs : sa volatilité à court terme. Une caractéristique précisément à l'opposé de ce que recherchent les grands investisseurs lors des crises.

De plus, le président Trump devrait annoncer de nouveaux tarifs douaniers le 2 avril - ce qui inquiète beaucoup, et pourrait encore plus augmenter la volatilité sur les marchés. « Ce sera l'événement le plus important de l'année, bien plus que n'importe quelle réunion du FOMC. Tout peut arriver », prévient l’analyste Alex Krüger.

Face à ces incertitudes, au lieu de se tourner vers les cryptos, c’est vers l’or que vont les investisseurs, doublant leurs achats physiques et atteignant des niveaux records. Il reste incontestablement l’actif privilégié en cas de grosses turbulences sur les marchés.

« L'or n'est plus seulement une protection contre l'inflation ; il est devenu la protection contre tout : risques géopolitiques, démondialisation, dysfonctionnements fiscaux et désormais, guerres commerciales ».

Source : Hedge Funds Tips

