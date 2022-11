Bitcoin (BTC) : la Chine va-t-elle déclencher le prochain bullrun ?

Alors que le cours du Bitcoin (BTC) stagne et que sa volatilité sur ces derniers mois est inférieure aux principaux indices boursiers, la Chine pourrait bien participer à la montée du cours du Bitcoin dans les prochains mois. Explications.

Chine et Bitcoin, je t’aime moi non plus

L’histoire entre le bitcoin et la Chine remonte à la chute de la plateforme Mt.Gox début 2014. Suite au piratage et à la fermeture de la plus grosse plateforme d’échange de cryptomonnaies dirigée par Mark Karpelès, la plupart du volume d’échange de BTC s’est reporté sur des plateformes chinoises : Huobi, BTC China et Okcoin.

D’autres plateformes ont ensuite émergées comme BitMEX, fondée à Hong Kong, ou encore Bitfinex. Cette dernière, via son lien avec Tether (iFinex), a permis aux Chinois de transférer des dollars (avec le stablecoin USDT) dans le monde sans impliquer de banques.

Les entreprises chinoises ont fortement participé au développement de produits et services autour de Bitcoin et des cryptomonnaies que ce soit dans le trading (margin trading, dérivés, futures) ou dans le minage.

Alors que la Chine avait toutes les cartes en main pour être un acteur incontournable du secteur des cryptomonnaies, les autorités ont décidé de restreindre leur accès et utilisation :

Interdiction de lancer et de participer à des ICO en 2017 ; Interdiction officielle du minage en 2021, bien que cela ne signifie pas qu’il n’y a plus de mineurs en Chine ; Nouvelle déclaration officielle concernant l'interdiction des cryptomonnaies en 2021.

Est-ce que ces décisions ont été motivées par la peur d’une fuite des capitaux des riches Chinois vers le Bitcoin et les cryptomonnaies comme cela a été le cas à partir de 2015 à cause de la dévaluation du yuan ?

Les Chinois fortunés prêts à l’exil ?

Xi Jinping, récemment renouvelé à la tête du Parti communiste chinois, pourrait taxer davantage les plus riches au nom de la « prospérité commune » et nationaliser davantage de secteurs économiques.

Ce n’est pas un hasard si de nombreuses riches familles chinoises cherchent à ouvrir des comptes et à se domicilier à l’étranger, et c’est Singapour qui en profite.

Ainsi, il se pourrait que face au risque de voir leurs virements bancaires bloqués, ou la difficulté de transporter de l’or d’un pays à un autre, le Bitcoin et les cryptomonnaies soient l’instrument idéal comme il a pu l’être en 2015.

Le fait que Hong Kong prévoit de légaliser le trading de cryptomonnaies pour les particuliers pourrait être la solution pour conserver ces riches Chinois dans l’espace économique et territorial de la Chine.

Des dollars à ne plus savoir qu’en faire

La Chine est le pays qui détient le plus de bons du Trésor américain derrière le Japon. En effet, chaque mois, la Chine gagne des milliards de dollars du fait d’un surplus d’exportations par rapport à leurs importations et ces dollars sont transformés en bons du Trésor américain.

Bons du Trésor américain détenus par la Chine en milliards de dollars

Cela inquiète la Chine, car ses actifs peuvent être gelés par les États-Unis comme cela a pu être le cas pour la Russie suite à l’attaque de l’Ukraine. Yu Yongding, économiste et ancien conseiller du Parti communiste chinois déclarait :

« Nous ne nous attendions pas à ce que les États-Unis gèlent un jour les réserves en devises d'un pays. Cette manœuvre a totalement anéanti notre confiance dans le système monétaire international. Maintenant, la question est la suivante : si les États-Unis cessent de respecter les règles du jeu, que peut faire la Chine pour garantir la sécurité de ses actifs étrangers ? Nous n'avons pas encore de réponse, mais nous devons y réfléchir très sérieusement. »

La Chine a d’ailleurs arrêté d’acheter des bons du Trésor américain, mais à quoi leurs dollars vont-ils bien servir ? Nous avons vu que, comme le Japon, la Chine vend massivement des dollars pour soutenir sa propre monnaie. C’est d’ailleurs ce qui a stoppé la hausse du dollar par rapport aux autres devises.

Nous l’avons vu dans un précédent article, Hong Kong prévoit de se rouvrir aux cryptomonnaies. Après avoir cédé sa place à Singapour comme première place financière d’Asie, Hong Kong suit le chemin inverse de son concurrent qui prévoit de davantage encadrer les cryptos.

Cette légalisation pourrait répondre à plusieurs objectifs :

rendre de nouveau attractive Hong Kong comme place financière ;

attirer des nouveaux talents, et on le sait, ils sont nombreux dans l’industrie des cryptomonnaies ;

permettre de développer des services et des exchanges de cryptomonnaies locaux pour vendre leurs dollars plus facilement et discrètement contre du Bitcoin (notamment sans déstabiliser leur système financier).

Il ne serait pas étonnant de voir la Chine acheter des bitcoins et d’autres cryptomonnaies pour diversifier ses actifs. De plus, le potentiel de hausse du Bitcoin est plus important que celui du dollar et le réseau Bitcoin n’est pas contrôlé par une entité centrale. Cependant cela pourrait être fait au travers de Hong Kong pour ne pas inciter ses citoyens à en faire de même avec leur yuan et déstabiliser leur système financier.

Sources : Arthur Hayes, NY Times

