Yuan numérique chinois : il est désormais disponible à Hong Kong pour les échanges internationaux

L’Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a annoncé ce changement, en partenariat avec la Banque populaire de Chine, c’est-à-dire la Banque centrale chinoise. Le yuan numérique, qui en est encore au stade de projet pilote, sera désormais accessible aux résidents individuels de Hong Kong.

Le yuan numérique sera connecté au système Faster Payment System (FPS) : il s’agit d’un protocole hongkongais qui permet de relier les services traditionnels des banques aux services de monnaies et paiements numériques :

Pour l’instant, les transferts de yuan numérique seront disponibles entre la Chine et le territoire autonome de Hong Kong uniquement. L’accès au wallet numérique a été simplifié : il suffit d’un numéro de téléphone pour créer un compte. 17 banques de Hong Kong sont partenaires de l’initiative, et peuvent être utilisées pour alimenter le wallet.

L’Autorité monétaire de Hong Kong compte étendre les usages et l’accès au yuan numérique, en partenariat avec la banque centrale chinoise. Elle envisage ainsi des vérifications d’identités plus poussées pour donner accès à des fonctionnalités étendues. Des cas d’utilisation spécifiquement dédiés aux entreprises seront également explorés.

Eddie Yue, le président de la HKMA, s’est félicité de ces avancées :

« En étendant le yuan numérique à Hong Kong et en tirant parti d’un système fonctionnant 24h/24 et 7 jours sur 7, les utilisateurs peuvent désormais alimenter leur compte n’importe quand et n’importe où, sans avoir à ouvrir un compte bancaire chinois. »