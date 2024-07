Lancement imminent d'un 2e ETF Bitcoin spot en Australie – Quelles performances anticiper ?

Les ETF Bitcoin spot se propagent jusqu'en Australie et à travers le monde. Après le lancement de l'IBTC par Monochrome Asset Management au mois de juin 2024, DigitalX s'apprête à lancer son propre ETF Bitcoin spot, le BTXX, sur la bourse Cboe Australia.

Les ETF Bitcoin spot se propagent en Australie et autour du monde

Depuis le début de l'année 2024, une affaire qui occupe l'attention des investisseurs est celle des ETF Bitcoin spot.

Bien que ces produits financiers ne permettent pas à leurs détenteurs de bénéficier directement des caractéristiques de Bitcoin, ils ont le mérite d'ouvrir l'accès au BTC pour les institutions et les entreprises, augmentant ainsi la financiarisation de la reine des cryptomonnaies.

Après le lancement de ces ETF Bitcoin spot aux États-Unis, l'attention s'est immédiatement tournée vers la création de produits similaires basés sur d'autres cryptomonnaies, comme l'Ether et le Sol, ainsi que sur le BTC dans d'autres pays comme le Royaume-Uni, Hong Kong, ou encore l'Australie.

Au mois de juin 2024, Monochrome Asset Management, un gestionnaire d'actifs australien, lançait son IBTC à la bourse Cboe Australia, le 1er ETF Bitcoin spot d'Australie, permettant aux professionnels et aux institutions du pays d'investir facilement dans le BTC.

Dans le cadre du développement des ETF Bitcoin spot dans la région, un nouvel ETF émerge : le BTCXX, géré par le gestionnaire d'actifs Digital X, qui devrait être lancé ce vendredi 12 juillet 2024 sur la bourse Cboe.

À cette occasion, Lisa Wade, la directrice générale de Digital X, a déclaré :

« Nous sommes ravis de pouvoir désormais livrer et offrir ce Bitcoin ETF spot au marché australien. Il s'agit d'un moment décisif pour nous en tant qu'entreprise et pour le marché australien des investissements en actifs numériques. Le DigitalX Bitcoin ETF est un ETF spot qui offre aux clients de l'ASX un accès direct au Bitcoin via une structure de fonds régulée et liquide. »

DigitalX a obtenu l'approbation pour inscrire son ETF spot bitcoin sur l'Australian Securities Exchange (ASX) sous le ticker BTXX. Cependant, ce sera K2 Asset Management qui en sera l'émetteur, et le gestionnaire d'actifs numériques 3iQ qui assurera sa promotion et sa distribution au niveau national et international.

Quels volumes pourrions-nous voir sur les ETF australiens ?

Aux États-Unis, les ETF Bitcoin spot ont connu le meilleur démarrage depuis de nombreuses années, enregistrant 15 milliards de dollars nets entrants en seulement 6 mois et atteignant des pics journaliers dépassant les 500 millions de dollars, avec un record de plus d'un milliard le 12 mars 2024.

Malheureusement les ETF Bitcoin spot dans d'autres régions ont été plutôt décevants. Notamment ceux à Hong Kong, lancés au mois de mai dernier, qui totalisent seulement 4 180 BTC, soit moins de 240 millions de dollars.

Le 1er ETF Bitcoin spot d'Australie, l'IBTC de Monochrome Asset Management, détient seulement 81 Bitcoins sous gestion environ 3 semaines après sont lancement, soit environ 4,5 millions de dollars.

Il est donc assez peu probable que le 2e ETF australien, le BTXX, vienne concurrencer avec l'IBIT de BlackRock et ses 300 000 BTC sous gestion d'une valeur de 17,5 milliards de dollars.

En revanche, il a le mérite de se lancer dans une période propice à un rebond du cours du Bitcoin, ce qui pourrait lui permettre de capturer du volume si la hausse se poursuit et crée un sentiment de FOMO sur le marché.

Source : DigitalX

