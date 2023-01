Une des plus grandes banques d'Australie crée un stablecoin adossé au dollar australien (AUD)

Les banques commerciales s’intéressent semble-t-il aux stablecoins. En Australie, la National Australia Bank (NAB) vient d’annoncer le lancement prochain d’un stablecoin sur Ethereum et Algorand. Le point sur ce projet novateur, qui pourrait être imité.

Une banque majeure d’Australie va lancer un stablecoin

Ce stablecoin adossé au dollar australien permettra aux utilisateurs de régler des transactions de manière rapide en faisant usage de la blockchain. Selon le média Australian Financial Review, qui rapporte la nouvelle, le lancement est prévu dès cette année, aux alentours de l’été. Deux usages sont notamment soulignés : l’échange de crédits carbone ainsi que les transferts transfrontaliers.

Le stablecoin – baptisé AUDN – sera garanti par un nombre équivalent de dollars australiens conservés par la banque. Initialement, l’actif sera disponible sur le réseau Ethereum, puis sur Algorand. Pour la banque, l’intérêt est de proposer un système de paiement rapide, qui présente moins de volatilité que les autres cryptomonnaies.

Les banques australiennes se tournent vers la blockchain

La National Australia Bank n’est pas la première banque majeure d’Australie à se doter d’un stablecoin. Sa rivale Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) a déjà créé un actif de ce type en mars dernier. Il faut dire que les quatre plus grosses banques du pays s’étaient réunies en début d’année dernière afin d’essayer de créer un stablecoin commun.

Mais les négociations n’avaient pas abouti, et il en résulte que celles-ci créent désormais des stablecoins uniques. L’utilisation de la blockchain semble en tout cas être une étape clé pour la National Australia Bank. C’est en tout cas ce que rapporte le responsable de l’innovation de l’institution :

« Nous pensons certainement qu’il y a des éléments de la technologie blockchain qui feront partie du futur de la finance. »

Le mot « stablecoin » est en tout cas à la mode, alors même que l’écosystème crypto vient de connaître une année particulièrement mouvementée. On apprenait ainsi en début de semaine que l’Iran et la Russie souhaitaient créer un stablecoin commun adossé à l’or. Une preuve de plus que ce type d’actifs est en train de trouver petit à petit sa place sur l’échiquier international.

Source : Australian Financial Review

