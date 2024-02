Transak s’associe à Visa pour permettre de convertir plus de 40 cryptos en fiat en moins de 30 minutes

Cette semaine, Transak et Visa ont dévoilé un partenariat permettant de faciliter grandement l’expérience des utilisateurs désireux de vendre des cryptomonnaies vers des monnaies fiat. Intégré à plus de 350 applications Web3, dont MetaMask, le fournisseur d’infrastructures de paiements peut ainsi combler les lacunes dont souffrent parfois plateformes avec les virements SEPA.

Transak et Visa signent un partenariat pour faciliter les sorties crypto/fiat

C’est un point que nous avons souvent abordé : une véritable démocratisation des cryptomonnaies ne pourra se faire qu’au moyen d’une amélioration de l’expérience utilisateur. Ainsi, cela inclut, entre autres, une possibilité d’entrer et de sortir facilement de l’écosystème.

Grâce à un partenariat entre Visa et Transak cette semaine, ce point peut désormais être considérablement amélioré pour ce qui est des sorties de type « cryptomonnaies vers monnaies fiat ».

En effet, le fournisseur d’infrastructures de paiements pour le Web3 intègre maintenant Visa Direct, ce qui offre la possibilité de transférer les plus de 40 actifs qu’il propose vers des monnaies fiduciaires « en presque 30 minutes ou moins ».

Selon Sami Start, le cofondateur et PDG de Transak, cette collaboration facilitera les opérations de millions de personnes :

« Désormais, des millions de personnes à travers le monde disposent d’un moyen simple d’encaisser leurs avoirs numériques dans leur devise locale, en temps réel et de manière intuitive. Ils n’ont plus à emprunter le chemin périlleux de l’incertitude en matière de conformité ou à faire face à des risques de fraude. »

Aujourd’hui, Transak est effectivement intégré auprès de nombreuses applications bien connues dans l’écosystème de cryptomonnaies. Cela comprend ainsi « plus de 350 portefeuilles et jeux Web3 », incluant les célèbres « MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet » et Ledger Live.

En outre, Yanilsa Gonzalez-Ore, responsable Amérique du Nord de Visa Direct, revient également sur cette simplification des processus :

« En permettant les retraits par carte en temps réel via Visa Direct, Transak offre à ses utilisateurs une expérience plus rapide, plus simple et plus connectée, ce qui facilite la conversion des soldes crypto en fiat, qui peuvent être dépensés dans plus de 130 millions de commerçants où Visa est accepté. »

👉 Pour aller plus loin — Quelles sont les meilleures cartes crypto en 2024 ?

Tandis qu’il peut être parfois laborieux de retirer des cryptomonnaies vers un compte bancaire en raison de suspensions périodiques des virements SEPA sur certaines plateformes, cette solution offre de nouvelles possibilités, permettant dès lors plus de flexibilité aux utilisateurs.

Crypto.com : jusqu'à 50 € offerts avec le code CRYPTOAST

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : Transak

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.