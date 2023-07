Gnosis Card : la carte Visa qui connecte le monde réel directement à la blockchain est disponible

La sidechain d'Ethereum (ETH) Gnosis vient de révéler Gnosis Pay, sa nouvelle solution de paiements permettant à ses utilisateurs de régler leurs transactions du quotidien en cryptomonnaies et en stablecoins, et ce directement depuis leur propre wallet on-chain.

Dans le cadre d'un partenariat avec le géant Visa, Gnosis a dévoilé sa Gnosis Card, une carte de débit directement connectée au self-custodial wallet de son détenteur. En d'autres termes, la Gnosis Card permet d'associer directement la blockchain au réseau de paiement international Visa.

Une fonction tout à fait novatrice (TenX s'y était toutefois brûlé les ailes), selon le communiqué de presse de Gnosis :

Afin de s'adapter au flux de transactions extrêmement conséquent de Visa (plus de 1 000 transactions par seconde), Gnosis a développé une solution de seconde couche personnalisée directement sur la Gnosis Chain. Cela offre une scalabilité accrue à Gnosis Pay tout en maximisant la sécurité de ce réseau tout à fait novateur.

Dans un premier temps, la Gnosis Card sera exclusivement disponible en Europe et au Royaume-Uni, puis sera progressivement proposée aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, à Singapour et à Hong Kong, selon la feuille de route actuelle.

Gnosis a fait le constat que ces dernières années, le secteur des cryptomonnaies a fonctionné en quasi indépendance du système financier traditionnel, ce qui a eu pour effet de freiner l'adoption. Ainsi, Gnosis Pay vise à supprimer la barrière entre la blockchain et l'off-chain, comme l'explique Marco Nunes, cofondateur et PDG de Gnosis Pay :

« À ce jour, la plupart des passerelles entre les devises et les cryptomonnaies n'existent que sur les exchanges, ce qui intéresse principalement les commerçants et non les particuliers. Nous sommes heureux de présenter Gnosis Card pour aider les utilisateurs à abattre le mur entre leurs activités on et offchain. »