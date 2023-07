Mantle Network : le layer 2 multicouche propulsé par BitDAO débarque sur le mainnet Ethereum

Mantle Network, une surcouche innovante d'Ethereum (ETH), a récemment dévoilé le lancement de son Alpha sur le mainnet. Après 6 mois d'essais concluants en testnet, Mantle Network se joint désormais à Arbitrum (ARB) et Optimism (OP) en tant que layer 2 d'Ethereum basé sur la technologie des Optimistic Rollups.

Mantle Network arrive sur Ethereum

Mantle Network, une surcouche du réseau Ethereum (ETH), vient d'annoncer le lancement de son Alpha sur le mainnet. Mantle rejoint ainsi les rangs des layer 2 bâtis à travers la technologie des Optimistic Rollups, une branche largement dominée par Arbitrum (ARB) et Optimism (OP).

Le déploiement de Mantle sur le mainnet Ethereum fait suite à 6 mois de testnet durant lesquels le réseau a traité plus de 14 millions de transactions, vu le déploiement de plus de 140 000 smart contracts, accueilli plus de 48 000 développeurs et vu la création de 690 000 wallets uniques.

Classement des surcouches Ethereum par TVL

Contrairement aux ZK Rollups, les Optimistic Rollups ne font pas appel à une quelconque preuve cryptographique. Ces derniers dominent actuellement le jeu des L2, notamment en raison de leur déploiement facilité pour les développeurs. Toutefois, comme l'avait déclaré Vitalik Buterin lui-même, leur méthode de validation basée sur un délai de 7 jours devrait présenter tôt ou tard des soucis de scalabilité.

Du côté de chez Mantle, sa particularité réside dans son système « multicouche », qui consiste à isoler l'exécution, les données et le consensus en couches distinctes. Cette architecture modulaire permet au layer 2, selon sa documentation, de profiter de la sécurité native d'Ethereum tout en offrant des performances accrues et à des coûts considérablement réduits.

👉 Lisez notre guide pour tout comprendre aux layer 2 d'Ethereum

Alyra, des formations pour intégrer l'écosystème blockchain

Un layer 2 soutenu par BitDAO et 200 millions de dollars

Au mois de mai, Mantle a fusionné avec BitDAO afin de créer un seul et même écosystème combinant à la fois les tokenomics, la gouvernance et plus globalement l'ensemble des produits proposés par les 2 entités. Cette fusion a fait suite à un vote de la communauté BitDAO qui a souhaité accéder à un produit unifié, qui conduira d'ailleurs à la transformation du token BIT en token MNT.

BitDAO constitue actuellement l'organisation autonome décentralisée (DAO) la plus importante avec plus de 2,33 milliards de dollars. Notons toutefois que cette trésorerie est constituée à 65,18 % de son propre token, le BIT.

Classement des trésoreries de protocoles

Par ailleurs, Mantle a annoncé un programme de subvention visant à encourager le développement d'applications décentralisées (dApps) et de protocoles sur son réseau. Totalisant plus de 200 millions de dollars, le « Mantle EcoFund » agira en tant que fonds de capital-risque pour les différents projets souhaitant être développés sur Mantle.

La version Alpha de Mantle a été lancée en présence de partenaires de premier plan de l'écosystème blockchain, notamment Ankr, LayerZero et The Graph. Un réseau « à la pointe », selon Jordi Alexander, conseiller stratégique de Mantle :

« Alors que cet espace en plein essor est à la veille du "L2 Summer", la flexibilité offerte par la conception adaptative et itérative du réseau Mantle le maintiendra à la pointe des dernières percées technologiques pour les années à venir. »

👉 Dans l'actualité similaire - La blockchain Celo va-t-elle devenir un layer 2 d’Ethereum (ETH) ?

Découvrir ZenGo

10$ de Bitcoin en bonus dès 200$ de dépôt 🔥

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.