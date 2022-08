Selon Vitalik Buterin, les ZK Rollups deviendront la référence des layers 2 d'Ethereum (ETH)

Lors de l'ETHSeoul, Vitalik Buterin a déclaré qu'il se montrait davantage favorable aux layers 2 basés sur la technologie des ZK Rollups pour le futur. Selon lui, les Optimistic Rollups, bien qu'à maturité, présentent un problème de scalabilité trop important pour rester leaders sur le long terme.

Vitalik Buterin accorde sa confiance aux ZK Rollups

S'exprimant lors de l'ETHSeoul, un événement rassemblant plusieurs dizaines de représentants de divers projets relatifs à Ethereum (ETH) au cœur de la capitale sud-coréenne, Vitalik Buterin a donné son avis quant aux solutions de seconde couche, plus communément appelés layer 2.

Selon lui, la technologie des ZK Rollups, bien que moins développée, bénéficie d'un avantage à long terme en termes de scalabilité par rapport aux Optimistic Rollups, et l'écart devrait réellement commencer à se creuser d'ici une dizaine d'années :

« Mon opinion est qu'à plus long terme, les ZK-Rollups finiront par battre les Optimistic Rollups parce qu'ils ont ces avantages fondamentaux comme le fait de ne pas avoir besoin d'une période de retrait de sept jours. [...] Dans plus de 10 ans ou même plus, je m'attends à ce que les Rollups soient fondamentalement tous des ZK. »

Effectivement, les Optimistic Rollups sont conçus de façon à reposer sur l'honnêteté des validateurs, ce qui peut laisser émettre des doutes quant à la sécurité des différents réseaux, mais surtout, les transactions ne sont inscrites définitivement sur la blockchain qu'au bout de 7 jours, d'où le problème de scalabilité de cette solution.

Vitalik appuie ce développement et précise qu'une interaction plus rapide avec le mainnet Ethereum est la clé du succès à long terme, ce qui confère un avantage aux ZK Rollups à ce niveau. Notons toutefois que le principal défaut des ZK Rollups aujourd'hui est leur complexité technologique, bien plus importante que les Optimistic Rollups.

L'état des layers 2 d'Ethereum aujourd'hui

Aujourd'hui, les 2 principales solutions de seconde couche d'Ethereum, Arbitrum et Optimism (OP), reposent sur la technologie des Optimistic Rollups. À l'heure actuelle, ces layer 2 se partagent à eux seuls plus de 80 % de parts de marché de la TVL totale, comme le montre le tableau ci-dessous.

Classement des layers 2 sur Ethereum

Pour Vitalik, en l'état actuel des choses, les Optimistic Rollups ont atteint un stade de maturité supérieur, mais devraient être dépassés par les ZK Rollups une fois ces derniers démocratisés.

Enfin, ces 2 solutions présentent un défaut commun : elles ne sont pas compatibles avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM), limitant de fait leurs applications au sein de la finance décentralisée (DeFi). Toutefois, ce problème pourrait être résolu dans un futur pas si lointain, et cela pourrait bien changer la donne.

Effectivement, très récemment, Polygon (MATIC) et Matter Labs (zkSync) ont tous deux annoncé qu'ils étaient en train de développer des solutions dites « zkEVM ». Comme leur nom l'indique, ces solutions reposent sur la technologie des ZK Rollups, de quoi accroître leurs chances de dominer le marché des layer 2 dans le futur.

Sources : The Block, L2BEAT

