EthCC 7 : Vitalik Buterin souhaite que la blockchain Ethereum dispose d'une riposte automatisée face aux attaques à 51 %

La menace des attaques à 51% plane sur les blockchains, et Ethereum n'y fait pas exception. Pour contrer ce risque, Vitalik Buterin a proposé une solution à l'EthCC 7 : l'automatisation des ripostes. Mais comment fonctionnerait ce système ? et comment le mettre en place sur Ethereum ?

La blockchain Ethereum enfin protégée contre les attaques à 51 % ?



Face à la menace des attaques à 51 %, le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, appelle à une réponse plus automatisée et mieux préparée du réseau Ethereum.

Lors d'un discours à l'EthCC 7, l'Ethereum Community Conference qui se déroule du 8 au 11 juillet à Bruxelles, Vitalik Buterin a évoqué les différents risques qu'une attaque à 51 % pourrait engendrer sur la blockchain.

Pour répondre à ces problématiques, le cofondateur d'Ethereum préconise une solution en grande partie automatisée, et souligne l'importance d'accentuer la recherche et le développement à ce sujet.

L'idée de Vitalik Buterin est de mettre en place un système où les validateurs honnêtes migreraient automatiquement vers un fork de la blockchain Ethereum en cas d'attaque à 51 %. Ce processus, actuellement dépendant du consensus social, gagnerait ainsi en efficacité et en rapidité.

« Nous voulons que la réponse aux attaques à 51 % soit quelque chose d'aussi automatisé que possible », a-t-il déclaré. « Ainsi, si vous êtes un validateur, votre nœud devrait exécuter un logiciel qui, s'il détecte que des transactions sont censurées ou que certains validateurs sont censurés, contre-censurera automatiquement la blockchain majoritaire et tous les nœuds honnêtes se coordonneront automatiquement sur le même blockchain minoritaire, en raison du code qu'ils exécutent. »

Vitalik Buterin dévoile ses plans futurs à l'EthCC 7

Vitalik Buterin a reconnu qu'il serait impossible de faire migrer automatiquement 100 % du réseau vers un fork en raison de nombreuses limitations. Mais il a ajouté que « plus on se rapproche de cet objectif, plus on se rapproche d'une situation où l'effort nécessaire au consensus social est beaucoup plus faible. »

Outre cette proposition majeure, Vitalik Buterin a également évoqué d'autres sujets importants comme l'adoption plus large des clients légers dans la couche d'infrastructure d'Ethereum, en particulier pour les wallets.

Il a également déclaré que ces derniers devraient prendre en charge la vérification des zk-EVM, apportant ainsi son soutien aux différents layers 2 utilisant cette technologie.



Enfin, Vitalik Buterin a évoqué la question de la résistance d'Ethereum face aux attaques d'ordinateurs quantiques, soulignant qu'il s'agit d'un défi majeur pour la blockchain.

Si 4 éléments clés du réseau, les arbres de Merkle, les signatures de consensus, les blobs et les comptes d'utilisateurs sont vulnérables aux ordinateurs quantiques, des solutions individuelles existent pour chaque cas, d'après le cofondateur d'Ethereum.

Source : EthCC

