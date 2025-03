Standard Chartered, l’une des plus grandes banques du Royaume-Uni, vient de revoir sa prédiction pour le prix d’Ethereum sur l’année 2025. Et sans surprise, l’objectif est revu à la baisse. Analyse.

Standard Chartered baisse de 60 % sa prédiction 2025 sur le prix d'Ethereum

Symbole de la chute d’Ethereum, les analystes qui plaçaient de grands espoirs dans la cryptomonnaie numéro 2 de l’écosystème commencent à revoir leurs prédictions à la baisse.

Standard Chartered vient de modifier son objectif, avec une réduction de 60 %, passant de 10 000 à 4 000 dollars pour l'année 2025. Ce qui reste optimiste dans l’environnement actuel.

À l’occasion de la publication d’un rapport, intitulé « Ethereum mid-life crisis », l’analyste Geoffrey Kendrick de Standard Chartered revient sur les performances désastreuses de la crypto de Vitalik Buterin.

« Les layer 2, et Base en particulier, tirent désormais des superprofits de l'écosystème Ethereum », a-t-il déclaré à nos confrères de The Block. « Nous estimons que Base (le layer 2 dominant) a retiré 50 milliards de dollars de la capitalisation boursière d’Ethereum. »

L’un des principaux obstacles qui se dressent sur la route d’Ethereum, ce sont les frais. Pour désengorger la blockchain, les développeurs ont activement incité les utilisateurs à passer par des layer 2, de plus en plus nombreux et performants, comme Base.

Jusqu’au stade où ces layer 2 captent la majorité des frais générés par Ethereum, ne laissant que des miettes au layer 1.

Selon Geoffrey Kendrick, la solution serait de mettre en place une taxe sur ce qu’il appelle « les superprofits des layer 2 » :

La solution consisterait à taxer les superprofits des layer 2 de la même manière que les gouvernements imposent parfois des superimpôts aux sociétés minières étrangères qui extraient des bénéfices excessifs. À moins que cela ne se produise, l'ETH-BTC continuera à baisser.

Les layers 2 comme Base ont-ils tué Ethereum ?

Cependant, les rares mises à jour que l’écosystème Ethereum a réussi à mettre en place au cours des dernières années visaient justement à favoriser le développement de ces layer 2 et à rediriger une partie des revenus vers eux.

Par exemple, la fin du Proof of Work avec la mise à jour The Merge, ou encore Decun, qui a « renforcé le pouvoir des layer 2 et leur a permis de réaliser des “superprofits”. »

Dans un premier temps, ces solutions ont joué leur rôle. À l’époque, le principal problème d’Ethereum était la congestion du réseau et l’explosion des frais au moindre pic de volatilité.

C’est à ce moment que nous avons vu éclore partout des « Ethereum Killers », dont toute la proposition de valeur et le marketing étaient construits autour d’une solution avec des frais moins élevés et des transactions plus rapides, en particulier Solana.

Mais aujourd’hui, les layers 2 comme Base prennent de plus en plus de parts de marché.

Pourtant, ces derniers se défendent de porter préjudice à Ethereum. « Base rend l'onchain plus accessible avec des transactions rapides et bon marché, et aide à développer l'écosystème Ethereum en intégrant davantage d'utilisateurs, de constructeurs, d'applications et d'actifs, qui effectuent tous des transactions en ETH et stimulent la demande », a déclaré un porte-parole de Base à The Block.

Nous soutenons également la communauté Ethereum au sens large avec des subventions, des récompenses et des outils, et en reversant une partie de nos revenus dans le financement de biens publics. Un responsable de Base

Des paroles qui se veulent rassurantes, mais qui ne vont pas forcément aider le prix d’Ethereum à repartir à la hausse.

