Un 1er trimestre dans le rouge, du jamais-vu pour le Bitcoin – Récap crypto du weekend du 28 au 29 mars 2026

Le week-end a été marqué par une forte chute du Bitcoin, des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et une activité soutenue autour d’Ethereum et des stablecoins. Du côté politique, plusieurs déclarations marquantes de Trump et de nouvelles initiatives réglementaires ont animé la scène américaine.

Marché crypto sous pression

Ce weekend, le Bitcoin est tombé sous les 65 000 dollars, provoquant 190 millions de dollars de liquidations en seulement 15 minutes. Cet épisode s’inscrit dans une période de volatilité accrue, marquée par des ventes importantes de BTC par MARA et une pression persistante liée aux coûts de minage. Malgré ces turbulences, la demande institutionnelle est restée forte, soutenant une phase de consolidation du marché.

Bitcoin dans le rouge pour le premier trimestre

Pour la première fois, les 3 premiers mois de l’année se sont soldés par une baisse du prix du Bitcoin. Cette contre-performance est intervenue malgré de forts achats institutionnels et un intérêt croissant pour les produits financiers liés à la crypto.

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Vitalik Buterin remet en question les layer 2

Le fondateur d’Ethereum a estimé que la vision originale des solutions de seconde couche « n’a plus de sens », ravivant le débat sur leur utilité dans un réseau de plus en plus fragmenté. En parallèle, les développeurs d’Ethereum ont proposé la création d’une « zone économique » pour unifier ces layer 2.

Hausse de l’incertitude mondiale

Selon la base de données FRED, l’indice mondial d’incertitude a atteint un niveau record l’année dernière, dépassant même les crises du Covid et de 2008. Ce climat tendu accompagne une volatilité marquée sur les marchés, y compris les cryptomonnaies.

Tensions géopolitiques et or noir

Le prix du pétrole Brent a bondi à 110 dollars samedi. Les perspectives se sont encore durcies avec la possibilité d’une hausse jusqu’à 200 dollars le baril alors que la crise du détroit d’Hormuz s’intensifie. En toile de fond, les Houthis envisagent de fermer le détroit de Bab El Mandeb, par lequel transite 12 % du commerce mondial.

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Déclarations de Trump sur le Bitcoin

Donald Trump a affirmé que « Bitcoin est très puissant », notant l’intérêt croissant des travailleurs pour les salaires en cryptomonnaies.

Morgan Stanley veut un ETF Bitcoin à bas coût

Morgan Stanley a déposé un second amendement pour son ETF Bitcoin spot, proposant des frais à seulement 0,14 %. Avec cette initiative, la banque espère capter une part significative du marché des ETF crypto tout en développant un portefeuille de produits autour de Bitcoin, Ethereum et Solana.

Sentiment du marché au plus bas

L’indice de peur et de cupidité crypto est tombé à 9, marquant 70 jours consécutifs en zone de peur extrême : la plus longue période depuis FTX en 2022.

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