L’État de New York pourrait très bientôt accepter les cryptomonnaies comme moyen de paiement

L’État de New York examine un projet de loi visant à autoriser l’utilisation des cryptomonnaies pour les paiements publics. Cette proposition, portée par l’Assemblée, pourrait permettre aux citoyens de s’acquitter de diverses obligations financières, telles que les impôts ou les amendes en utilisant des devises comme le Bitcoin ou l’Ethereum.

Comment l’État de New York veut intégrer les cryptomonnaies ?

Déposé par le député Clyde Vanel, le projet de loi vise à autoriser les agences gouvernementales de l’État de New York à accepter certaines cryptomonnaies comme moyens de paiement, notamment le Bitcoin (BTC), l’Ether (ETH), le Bitcoin Cash (BCH) et le Litecoin (LTC).

L'objectif est de permettre aux citoyens d'utiliser leurs cryptos pour régler divers paiements envers l'administration publique, qu'il s'agisse d'amendes, de frais administratifs, d'impôts et taxes, ou encore d'autres obligations financières. Cette proposition marque une étape importante dans l'intégration des cryptomonnaies au sein des infrastructures publiques, tout en prévoyant un encadrement rigoureux de leur utilisation.

👉🏻 L’épargne en Bitcoin est-elle une meilleure alternative à celle en euro ?

L’État de New York entend rester vigilant quant aux implications financières d’un tel changement. Le projet de loi mentionne explicitement la possibilité pour l’administration d’appliquer des frais de service liés à l’usage de cryptomonnaies.

Celui-ci ne devrait toutefois pas excéder les coûts réels engendrés pour l’État, tels que les frais de transaction sur la blockchain, les coûts liés à la conversion en dollars ou encore les commissions techniques imposées par les fournisseurs de services cryptos.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Un contexte politique favorable à l’innovation technologique

Ce projet de loi ne tombe pas du ciel. Clyde Vanel, son instigateur, est connu pour son engagement en faveur des nouvelles technologies. Il a notamment contribué à la mise en place d’un groupe de travail dédié à la blockchain dans l’État de New York. Son but est de faire de la ville un pôle d’innovation numérique à l’échelle nationale.

Plus largement, cette initiative s’inscrit dans un mouvement de fonds. D’autres projets législatifs liés aux cryptomonnaies ont récemment vu le jour dans l’État, comme le Bill A06515, qui vise à sanctionner les fraudes dans l’univers crypto, en particulier les fameux « rug pulls » qui sont de plus en plus courants dans le secteur.

🗞️ Dans l’actualité - Vitalik Buterin dévoile de nouvelles directives pour Ethereum (ETH)

Si le projet venait à être adopté, New York deviendrait l’un des premiers États américains à légaliser l’usage de cryptomonnaies pour des paiements gouvernementaux. Cela renforcerait son image de capitale mondiale de la finance et de pionnière en matière de technologie blockchain.

Ouvrir un compte sur N26, la banque crypto-friendly

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : NYsenate

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital