Vitalik Buterin qualifie les défenseurs du fork d'Ethereum (ETH) d'opportunistes

Suite aux récentes déclarations hostiles de certaines personnalités de l'écosystème concernant The Merge, Vitalik s'est exprimé à ce sujet et n'a pas hésité à les qualifier d'opportunistes. Selon lui, la communauté d'Ethereum (ETH) est très favorable au passage à la preuve d'enjeu (PoS) et n'a aucune envie de fork pour maintenir la preuve de travail (PoW).

