Ethereum (ETH) : selon un nouveau calendrier, The Merge est attendue pour le 19 septembre

Les membres de l'Ethereum Foundation semblent s'être accordés pour les futures dates importantes concernant le futur de la blockchain Ethereum (ETH).

Selon un calendrier récemment établi, mis en avant par superphiz, community manager de la Beacon Chain, la tant attendue mise à jour « The Merge » devrait être déployée sur le mainnet le 19 septembre.

This merge timeline isn't final, but it's extremely exciting to see it coming together. Please regard this as a planning timeline and look out for official announcements!https://t.co/ttutBceZ21 pic.twitter.com/MY8VFOv0SI

— superphiz.eth 🦇🔊🐼 (@superphiz) July 14, 2022