StarkWare annonce le token StarkNet, avec un airdrop prévu en 2023

Après l'énorme indice divulgué par Zhu Su, co-fondateur de Three Arrows Capital (3AC), la solution de mise à l'échelle d'Ethereum, StarkWare, a confirmé aujourd'hui le lancement d'un token de gouvernance. Baptisé StarkNet token, celui-ci sera utilisé pour aider à décentraliser le réseau et à récompenser les opérateurs pour la validation des transactions.

StarkWare confirme un token StarkNet

C'est au tour d'une autre solution de seconde couche d'Ethereum de lancer son token. Dans un communiqué publié ce mercredi, StarkWare a confirmé son intention de lancer un token de gouvernance pour le réseau StarkNet. Décryptons ensemble ce que cela signifie.

Pour rappel, StarkWare est une société qui développe une solution de mise à l'échelle pour Ethereum. À l'heure actuelle, ces technologies de seconde couche apparaissent comme incontournables dans une ambition d'adoption et d'utilisation de la blockchain à grande échelle.

Concrètement, StarkWare dispose de deux produits principaux : StarkEx et StarkNet. Le premier est un moteur dédié à améliorer la scalabilité d'Ethereum et le second est un réseau de seconde couche pour Ethereum, basé sur la technologie des ZK-Rollup. C'est pour celui-ci que sera utilisé le token.

Dans son communiqué de presse, StarkWare a décrit ce futur token de la sorte :

« Le token permettra aux membres de la communauté ayant contribué au succès de l'écosystème de jouer un rôle dans sa gouvernance ».

Toujours selon le communiqué, ce token StarkNet aura trois objectifs principaux. D'abord, il sera utilisé pour la gouvernance de la blockchain StarkNet. Ensuite, d'ici 2023, il sera possible de le dépenser pour contribuer à la performance et à la sécurité du réseau. Enfin, il remplacera l'Ether (ETH) en tant que monnaie permettant de payer les frais de transaction.

Comment seront répartis les tokens StarkNet ?

À l'heure de l'écriture de ces lignes, 10 milliards de tokens ont d'ores et déjà été mintés. De plus, leur attribution a déjà été définie parmi différentes catégories d'utilisateurs, allant des investisseurs de StarkWare à ses principaux contributeurs.

Selon le communiqué, ils seront distribués et disponibles à partir du mois de septembre. Pour la suite, la communauté décidera de la temporalité avec laquelle StarkWare distribuera les nouveaux tokens. Par ailleurs, il est précisé que la quantité de tokens en circulation ne sera donc en aucun cas fixée.

Au sujet de l'allocation, on apprend que 17% de la quantité totale sera réservée aux investisseurs de StarkWare. Ensuite, 32,9% a été allouée aux principaux contributeurs de StarkWare. Cela comprend l'équipe fondatrice, les consultants de StarkWare et les partenaires de développement.

Répartition de la distribution du token StarkNet

Pour finir, le communiqué explicite que la Fondation StarkNet recevra 50,1 % de l'offre de tokens afin de faire avancer le développement et l'adoption de StarkNet. Plus précisément, on apprend que la communauté se partagera 9 % de la quantité totale de tokens en circulation.

Concrètement, seront concernés « ceux qui ont travaillé pour StarkNet et qui ont alimenté ou développé sa technologie sous-jacente, par exemple via l'utilisation passée des systèmes StarkEx L2 ». Autrement dit, cela vise spécifiquement les individus ayant utilisés les protocoles dYdX ou encore Immutable X, jusqu'à la date du 1er juin 2022. Quant à l'aidrop, il semblerait qu'il ne soit prévu que pour l'année 2023.

Pour le reste, 12 % seront distribués sous la forme de subventions pour la recherche, le développement, les tests, le déploiement et la maintenance du protocole StarkNet. Enfin, il existe une part de 8.2 % qui n'a pour le moment pas été allouée. Ce sera la communauté qui sera en charge de décider de son exploitation.

Existe-t-il un moyen de recevoir les tokens StarkNet ?

De manière simple, la réponse est oui. Toutefois, StarkWare oeuvre afin d'éviter que quiconque ne travaille dans l'unique but de récupérer gratuitement ces tokens. Autrement dit, la société semble déterminer à les distribuer à des individus impliqués dans l'écosystème.

Tout d'abord, les développeurs ayant déjà construit un outil, un logiciel ou une application réellement apprécié et utilisé par les utilisateurs finaux de StarkNet pourront s'attendre à recevoir des tokens. De même, s'ils contribuent au développement et à la maintenance du protocole.

Concernant les utilisateurs finaux, StarkWare insiste que l'utilisation de StarkNet ne doit se faire que dans le cadre d'un besoin réel. Plus précisément, le communiqué explicite que :

« Si vous êtes un utilisateur final, utilisez StarkNet [...] pour les transactions et les applications que vous appréciez, et non dans l'attente d'une récompense future en tokens StarkNet. »

Depuis plusieurs mois, l'annonce d'un token StarkWare était un secret de Polichinelle. En effet, StarkWare a toujours soutenu le fait qu'il décentraliserait le réseau par le biais de sa communauté, ce qui implique généralement la création d'un token de gouvernance.

Plus récemment, la situation a atteint son paroxysme le 12 juillet lorsque Zhu Su, le co-fondateur de Three Arrows Capital (3AC), a divulgué des e-mails personnels dans lequel on apprend clairement l'existence de ce token StarkNet. Par ailleurs, cela laissait entendre que 3AC attendait de recevoir une partie de ces tokens.

C'est certainement cette révélation inattendue qui a incité StarkWare à faire l'annonce d'aujourd'hui. Toujours est-il que la communauté s'est montré relativement perplexe face à cette annonce. Est-ce que la flamme de l'engouement continuera de briller si l'implication de 3AC dans StarkWare est officiellement vérifiée ?

Sources : Communiqué StarkWare

