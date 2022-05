StarkWare lève 100 millions de dollars et quadruple sa valorisation à 8 milliards de dollars

StarkWare, une solution oeuvrant à l'amélioration de la scalabilité d'Ethereum (ETH), a réalisé une levée de fonds de 100 millions de dollars, dans le cadre d'un tour de financement de série D. En conséquences, sa valorisation a été quadruplée et est désormais estimée à 8 milliards de dollars.

Le tour de table a été mené par Greenoaks Capital et Coatue Management, deux gestionnaires d'investissement. On retrouve d'autres participants bien connus, notamment Tiger Capital, ainsi que les investisseurs habituels de StarkWare.

We are thrilled to announce our $100M Series D at an $8B valuation.

We would like to thank Greenoaks and Coatue - our lead investors, Tiger Global, and many of our existing investors, for their vote of confidence in the technology, products, and ecosystem that we’re building. pic.twitter.com/0R1e1h31HK

— StarkWare (@StarkWareLtd) May 25, 2022