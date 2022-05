Pour Vitalik Buterin, les frais de transactions des layer 2 doivent être inférieurs à 0,05 $

Le réseau Ethereum (ETH) s'est retrouvé au centre de l'attention en 2021 avec l'émergence de la finance décentralisée (DeFi) et des tokens non fongibles (NFTs). Toutefois, cette vague de nouveaux utilisateurs a entraîné la congestion de la blockchain et l'augmentation des frais de transactions.

En conséquence, des solutions dites de seconde couche (ou « layer 2 ») ont émergées. En bref, celles-ci permettent de déporter une partie des données de transactions vers leur réseau, entrainant inéluctablement une décongestion de la blockchain principale.

Selon le co-fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, les coûts de transactions de ces solutions de layer 2 ne doivent pas dépasser 5 centimes pour être « véritablement acceptable ».

Needs to get under $0.05 to be truly acceptable imo. But we're definitely making great progress, and even proto-danksharding may be enough to get us there for a while!

— vitalik.eth (@VitalikButerin) May 3, 2022