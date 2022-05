La vente des NFTs « Otherside » du BAYC génère plus de 560 millions de dollars sur 24h

Ce week-end se déroulait la vente des tokens non fongibles (NFTs) représentant des parcelles du futur metaverse du Bored Ape Yacht Club (BAYC), « Otherside ».

Comme pour l'ensemble des projets de Yuga Labs (les créateurs du BAYC) développés jusqu'ici, le succès a été au rendez-vous. Au total, ce sont 55 000 NFTs qui ont été mintés au tarif unique de 305 ApeCoin (APE). Le cours de l'ApeCoin était alors d'environ 19 dollars, une parcelle valait donc environ 5 800 dollars au moment du début de la vente.

Les acheteurs n'ont pas traîné : la totalité des parcelles a été vendue en à peine 3 heures.

Notons que pour pouvoir prétendre à l'achat d'une parcelle, les futurs acheteurs s'étaient vus dans l'obligation de compléter une procédure dite de « Know Your Customer » (KYC) afin de vérifier leur identité et de faire approuver leur portefeuille.

Pour cette seule vente, Yuga Labs a ainsi pu engranger la somme colossale de 318,7 millions de dollars. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le marché secondaire de cette nouvelle collection a déjà généré plus de 328 millions de dollars.

Autrement dit, en additionnant la vente initiale et les ventes sur le marché secondaire, l'opération a généré plus de 560 millions de dollars sur 24h.

Aussi, après le mint qui a eu lieu ce week-end, les détenteurs de BAYC et de Mutant Ape Yacht Club (MAYC) pourront recevoir une parcelle de façon totalement gratuite, soit 45 000 sur le total des 100 000. Une récompense dans la lignée de toutes celles obtenues par le passé pour tous les heureux détenteurs de BAYC : un modèle de fidélité et de récompense qui fonctionne.

👉 Pour aller plus loin : ApeCoin (APE), une cryptomonnaie pour la communauté du Bored Ape Yacht Club (BAYC)

Cependant, la vente de ces parcelles a littéralement fait exploser les compteurs des frais de transaction, déjà habituellement élevés, à cause du nombre de transactions effectuées en simultané.

Frais de transaction moyens sur Ethereum, période de 30 jours

Ce phénomène, appelé « gas war », se produit sur des blockchains fonctionnant sur le consensus de preuve de travail (PoW) comme Ethereum, lorsqu'une augmentation soudaine et considérable du nombre de transactions se produit. Les frais de transaction augmentent ainsi mécaniquement suite à la surcharge du réseau.

Le prix moyen pendant de longues heures suivant le mint se situait au-dessus de 6 000 gwei (nom du gas sur Ethereum), soit 100 à 200 fois plus qu'en temps normal. Des utilisateurs ont rapporté avoir dû payer des frais de transaction extrêmement élevés, parfois jusqu'à 14 000 dollars.

Au total, selon les données on-chain, la vente de parcelles du metaverse Otherside aurait coûté plus de 71 000 ETH rien qu'en frais de transaction, soit près de 200 millions de dollars. Ce sont autant d'ETH qui ont ainsi été brûlés (burn), et sortis définitivement des liquidités du réseau.

Ethers brûlés quotidiennement

Suite à ces frais de transaction exorbitants, de nombreux acheteurs se sont plaints de la situation. Selon Will Papper, le cofondateur de SyndicateDAO, une très grande partie des frais de transaction aurait pu être économisée avec quelques mesures « simples ».

Nearly $100M has been spent on gas for the BAYC land sale in one hour. This is money that could have gone to Yuga or stayed in user's pockets.

The contract had nearly zero gas optimizations. I'll explain a few gas optimization tricks that could have saved many millions below 👇 pic.twitter.com/CsYvWdEQKc

— Will Papper ✺ (@WillPapper) May 1, 2022