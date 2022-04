Solana : Les NFTs « Okay Bears » génèrent 18 millions de dollars en 24h

Okay Bears occupe la tête du classement

Voilà un cas de figure qui n'arrive pas souvent : les projets de tokens non fongibles (NFTs) déployés sur la blockchain Ethereum (ETH) ont laissé la 1ère place du podium à un nouveau projet créé sur une autre blockchain.

Il s'agit des « Okay Bears », des NFTs de photos de profil (PFP) représentant des ours avec une multitude d'attributs aléatoires et mintés à 10 000 exemplaires. Lancée à un prix de 1,5 SOL (145 dollars), la totalité des 10 000 exemplaires de Okay Bears a été vendue sur Magic Eden, une des plateformes de vente de NFTs sur la blockchain Solana (SOL).

Le marché secondaire s'est rapidement enflammé, faisant exploser les prix des ours et générant pas moins de 18,4 millions de dollars de volume de vente sur la journée du 26 avril. Cette nouvelle collection est ainsi passée pendant un temps devant des titans du domaine comme les Bored Ape Yacht Club (BAYC) ainsi que leurs cousins mutants, voire Moonbirds ou Meebits.

Selon le classement de la plateforme Open Sea, les Okay Beards occupent actuellement la 3e place des ventes, avec un volume de vente de 97 386 SOL sur 24h, soit environ 9,6 millions de dollars.

Il s'agit de la première fois qu'un projet de NFTs développé sur Solana prend la 1ère place du podium en termes de vente sur 24h. Toutefois, en comparaison globale, Ethereum reste leader avec 104 millions de dollars générés le même jour en termes de volume de vente de NFTs, contre 29,1 millions pour Solana, qui a cependant vu son volume de ventes exploser de +216% notamment grâce aux Okay Bears.

Pourquoi un tel succès ?

Face au grand leader de l'univers des NFTs qu'est Yuga Labs, à l'origine des désormais incontournables NFTs Bored Ape Yacht Club et qui a récemment fait l'acquisition des collections CryptoPunks et Meebits, les nouveaux projets savent qu'ils doivent assurer une certaine qualité.

Aussi, le succès du système de « club » permettant aux détenteurs de BAYC de bénéficier de nombreux avantages dont des airdrops exclusifs n'est plus à prouver. Plutôt que de simples NFTs à échanger, la communauté semble demandeuse de projets concrets.

C'est ce que propose ici Okay Beards via son whitepaper, appelé « Blueprint » (dessin technique).

The Okay Bears Blueprinthttps://t.co/RicdyrMfru 👌🐻 We’re not just releasing a roadmap; we’re laying out the blueprint to help guide and build a community-centric, world-leading web three brand. The blueprint, a thread 🧵: pic.twitter.com/um4ebiL5i6 — Okay Bears (@okaybears) April 17, 2022

« Nous ne nous contentons pas de de publier une feuille de route, nous établissons le plan directeur qui permettra de guider et de construire une marque Web 3.0 centrée sur sa communauté et leader mondiale. »

Les Okay Bears promettent ainsi, entre autres, un « Bear Market », qui donnera notamment accès aux détenteurs à des contenus exclusifs dans le monde, des conférences ou du merch exclusif grâce à un partenariat avec Shopify.

Un coin « Gallery » sera également mis en place afin que la communauté des Okay Bears puisse interagir directement avec le projet en proposant du fan art. De plus, le projet servira également d'incubateur d'initiatives communautaires visant à développer l'écosystème des Okay Bears via un système de licences et de subventions.

Quoi qu'il en soit, voilà un projet à suivre de près, et qui risque de faire parler de lui.

Sources : Open Sea, Magic Eden

