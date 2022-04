OpenSea fait l'acquisition de Gem, un agrégateur de marketplaces de NFTs

Devin Finzer, cofondateur et PDG d'OpenSea, a annoncé dans un tweet et par le biais d'un article de blog l'acquisition de la startup Gem afin de renforcer la place de la célèbre plateforme sur le marché des tokens non fongibles (NFT).

Gem est le principal agrégateur de places de marché NFT. Il permet à ses utilisateurs d'acheter et de vendre des tokens non fongibles à travers différentes places de marché, dont OpenSea.

1/ Exciting news!

To invest in the "pro" community and continue improving the OpenSea experience, we’re excited to share that we’ve acquired @gemxyz !

Read more in the official announcement blog, and below 👇https://t.co/IBn38f2d3U

— OpenSea (@opensea) April 25, 2022