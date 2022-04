La plateforme Coinbase NFT est désormais disponible en version beta

Le géant américain Coinbase a annoncé, ce mercredi, que sa nouvelle place de marché dédiée aux tokens non fongibles (NFT) était en ligne. Tout le monde peut aller la visiter, mais seule une poignée d’utilisateurs qui étaient sur liste d’attente peuvent expérimenter les nouvelles fonctionnalités de la plateforme.

📡ATTN: INTERNET📡

Our beta is officially live!

Today we kick things off with a full-access experience for some of our waitlist frens. As we ramp up, everyone can explore the vast collection of NFTs on the first version of Coinbase NFT.

Check it out → https://t.co/gJxOOi8P15 pic.twitter.com/wYx3z3d14x

— Coinbase NFT (@Coinbase_NFT) April 20, 2022