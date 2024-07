Stablecoins et tokens fongibles débarquent sur Bitcoin et le Lightning Network – Révolution ou fausse bonne nouvelle ?

Lightning Labs officialise le lancement du protocole des Taproot Assets sur le Lightning Network, permettant le transfert quasi instantané de tokens fongibles et ouvrant la porte aux stablecoins sur Bitcoin.

Bientôt des stablecoins Bitcoin et le Lightning Network

Avec l'objectif de créer des tokens similaires à ceux créés sur Ethereum (ETH), de nombreux protocoles de tokens fongibles sur Bitcoin ont émergé au cours des dernières années, tels que les BRC-20 et les Runes. Cependant, ces derniers nécessitent un espace de bloc important, entraînant la congestion du réseau et l'augmentation des frais de transaction.

Pensé il y a plusieurs années par l'équipe de Lightning Labs, le protocole des Taproot Assets, anciennement connu sous le nom de « Taro », a pour vocation de créer des tokens sur Bitcoin ayant un impact réduit sur la blockchain et qui peuvent être compatibles avec le réseau Lightning.

Hier, Ryan Gentry, responsable du développement commercial chez Lightning Labs, a annoncé le lancement du protocole des Taproot Assets sur le Lightning Network, permettant des transferts quasi instantanés et à moindres frais de ces actifs.

Un des projets les plus attendus sur ce protocole fraîchement lancé est la création de stablecoins.

Émettre un stablecoin via ce protocole permettrait à n'importe qui, y compris les personnes non bancarisées, d'accéder à un actif suivant la valeur du dollar ou de leur monnaie locale sur Bitcoin et le Lightning Network.

Cela rendrait ces monnaies plus rapidement transférables et plus décentralisées que sur des réseaux tels que Solana ou Ethereum et ses différentes solutions de layer 2.

Certaines personnes pensent que le réseau Lightning n'est pas réellement décentralisé. Il n'est évidemment pas une solution parfaite, et des compromis doivent être faits pour atteindre une utilisation souveraine de celui-ci, mais l'avancement de ce layer 2 de Bitcoin va dans le bon sens, notamment avec la création de nombreux wallet Lightning non-custodials.

Les stablecoins sur Bitcoin pourraient être une mauvaise idée

En revanche, tout comme sur les autres blockchains, l'USDT ne bénéficie pas d'une résistance à la censure absolue. En effet, un stablecoin Taproot, tel que l'USDT, ne permet pas une utilisation 100 % souveraine du dollar sur Bitcoin, car Tether, l'entreprise émettrice, peut censurer ses utilisateurs en gelant leurs fonds.

C'est pourquoi d'autres solutions, telles que les Discreet Log Contracts (DLC), ont été imaginées et construites. Développés par l'entreprise 10101, les DLC permettent l'ouverture et la fermeture de positions dérivées sur le BTC contre le dollar, par exemple.

L'ouverture des positions dérivées, un short par exemple, est une pratique très utilisée par les institutions quand ils veulent s'exposer à un actif en prenant moins de risques.

Dans le cas de Bitcoin, ces institutions financières ouvrent une position short correspondant à 80 % de leurs détentions en BTC. Ainsi, la balance du portefeuille Bitcoin voit sa volatilité réduite de 80 % : en cas de baisse de 50 % du cours du Bitcoin, le portefeuille de l'institution ne perdra que 10 %.

En poussant le concept un peu plus loin, on pourrait ouvrir une position short correspondant à 100 % de ses détentions en BTC et bénéficier d'une balance stable en termes de dollars. La perte de valeur du Bitcoin sera compensée par les gains de la position short, et à l'inverse, les pertes de la position short seront compensées par la prise de valeur du BTC.

C'est dans cette optique que 10101 développe son USDP, un dollar on-chain ou sur le Lightning Network encore moins censurable que l'argent liquide.

Source : Lightning Labs

