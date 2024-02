Prison à vie, réserves obligatoires, nouvelles agences de surveillance… La Corée du Sud détaille ses outils de régulation des cryptomonnaies

Le régulateur financier coréen, la Financial Services Commission (FSC), a annoncé la nouvelle ce jour. La nouvelle loi sur la protection des utilisateurs d’actifs numériques entrera en vigueur le 19 juillet prochain, et elle durcit le ton avec les criminels en cryptomonnaies. Ces derniers s’exposent en effet à une amende de trois cinq fois le montant des bénéfices de leurs actes.

Mais ce n’est pas tout : une peine de prison « d’au moins un an » sera retenue, voire bien plus si les recettes des malfaiteurs sont importantes :

« En fonction du montant des profits illégaux (plus de 5 milliards de wons), une peine maximale de réclusion à perpétuité peut être prononcée. »

Dans le monde, la réclusion à perpétuité reste peu utilisée pour les crimes financiers : il s’agit donc d’un pas conséquent pour la Corée du Sud. Cela veut dire que les malfaiteurs ayant empoché plus de 5 milliards de wons (soit 3,8 millions de dollars au cours actuel), pourraient passer le reste de leur vie en prison.

Les plateformes d’échange seront aussi davantage surveillées. Ces dernières devront se soumettre à des examens de la FSC :

« La Financial Services Commission peut vérifier si les opérateurs commerciaux d’actifs numériques se conforment de manière appropriée à la loi sur la protection des utilisateurs […] et inspecter leur situation commerciale et financière. »