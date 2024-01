La SEC envisagerait d'abandonner les charges contre DEBT Box – Aveu d’échec pour le régulateur américain ?

Alors que le débat sur la classification de certaines cryptomonnaies en tant que titres financiers (securities) est toujours en cours, la Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé un document ce mardi 30 janvier 2024, annonçant qu'elle envisageait d'abandonner toutes les charges contre l'entreprise DEBT Box, du moins temporairement.

👉 Pour mieux comprendre – Qu'est-ce qu'une security et qu'est-ce que cela implique pour les cryptomonnaies ?

Au mois de décembre 2023, DEBT Box avait été accusée d'avoir fraudé 49 millions de dollars en vendant des « licences de nœud » sans avoir obtenu la licence adéquate. Par la suite, la SEC avait été menacée de sanctions par la Cour de l'Utah pour avoir gelé les fonds de DEBT Box, une mesure normalement réservée à des cas exceptionnels.

🚨NEW: The @SECGov has just filed a brief in the @DebtBox case saying that it intends to dismiss the lawsuit against the company.

The SEC is choosing dismissal rather than face possible sanctions from the judge for misleading the court in order to secure a restraining order and… pic.twitter.com/ByxkG6prV4

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) January 30, 2024