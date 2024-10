L'exchange de cryptomonnaies Binance continue de frapper fort sur la scène mondiale, avec une nouvelle victoire en Argentine qui marque son 20e jalon réglementaire. Dans un contexte où la confiance des Argentins envers les institutions est ébranlée, cette intégration soulève quelques questions sur le rôle de l'État et la régulation des cryptomonnaies en Argentine.

Binance s'impose en Argentine : Un 20e jalon de posé

Binance poursuit son expansion mondiale après ses succès réglementaires en Inde, au Kazakhstan et en Indonésie, avec maintenant une intégration en Argentine.

La Commission nationale des valeurs mobilières (CNV) d'Argentine a récemment inscrit Binance au registre des fournisseurs de services d'actifs virtuels du pays.

Considéré comme l'un des plus grands exchanges au monde, Binance se réjouit de cette nouvelle intégration, la qualifiant de « 20e jalon réglementaire mondial ».

L'Argentine est un marché clé pour Binance. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les autorités pour développer l'industrie de manière plus durable et sécurisée au profit de la communauté cryptographique et de la société dans son ensemble. Guilherme Nazar, responsable Amérique latine chez Binance

Cette inclusion renforce la position de Binance sur l'un des marchés les plus importants d'Amérique latine et soutient sa stratégie d'expansion mondiale.

Grâce à cet enregistrement, les Argentins pourront accéder à l'ensemble des services et produits de Binance via son site web et son application.

Cette avancée s'inscrit dans la volonté du gouvernement argentin d'identifier les acteurs, physiques ou moraux, proposant des services liés aux cryptomonnaies, par le biais du statut de Prestataires de Services sur Actifs Virtuels (PSAV).

Certains estiment que cette décision politique est influencée par des pressions d'institutions internationales, un contraste flagrant avec le discours d'un homme qui a fait campagne sur son rejet de l'ingérence de l'État dans les affaires du peuple.

Après des années de déceptions politiques, la confiance dans le contrat social s'est effritée, et de nombreux Argentins s'opposent à une surveillance accrue dans la gestion des cryptomonnaies.

Ces dernières représentent en effet le dernier recours face à la dévaluation du peso, leur monnaie nationale.

Binance : un engagement fort en matière de conformité réglementaire

L’ex-PDG Changpeng Zhao a été libéré de prison vendredi dernier après avoir purgé 4 mois pour des accusations de blanchiment d’argent au sein de la plateforme.

Dans ce contexte, Binance a jugé pertinent de mettre en avant son engagement envers la conformité et la réglementation dans son communiqué.

Binance soutient la réglementation tournée vers l'avenir et estime qu'elle est essentielle pour garantir que l'adoption de la cryptographie progresse de la manière la plus sûre et la plus responsable possible.

Communiqué de presse

Se présentant comme un leader dans l’industrie des cryptomonnaies, la plateforme réitère sa volonté « de travailler en étroite collaboration avec les autorités pour développer l'industrie de manière plus durable et sécurisée au profit de la communauté cryptographique et de la société dans son ensemble ».

Effectivement, le programme de conformité de Binance est conçu pour répondre aux normes mondiales les plus strictes, notamment en matière de blanchiment d’argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT), est-il rappelé.

L’entreprise a également trouvé bon de rappeler que leur unité de conformité à la criminalité financière (FCC) se positionne comme un leader dans le secteur.

Cette dernière a pour vocation d’enquêter sur les crimes liés aux cryptomonnaies en collaboration avec les autorités afin de garantir un écosystème sain et sûr.

Pour conclure, Guilherme Nazar explique que la stratégie de Binance en matière de sécurité et de réglementation est la meilleure approche possible pour d’une part faire progresser les cryptomonnaies au niveau local et mondial et d’autre part « créer un environnement financier transparent et efficace ».

Source : Communiqué de presse

