Les Bitcoiners Argentins viennent du futur pour nous prévenir, mais de quoi exactement ?

L’histoire économique de l’Argentine, à la fois complexe et chaotique, met en lumière l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos États contemporains. Paradoxalement, ce chaos a aussi servi d’incubateur à ciel ouvert pour révéler l'incroyable potentiel transformateur de Bitcoin. Voyons quelles leçons tirer de cette expérience.

Ce dossier est le fruit d'un travail de terrain réalisé en Argentine par Cryptoast. Il signe le dernier épisode d'une « série de l'été », composée de 7 épisodes publiés tout au long des mois de juillet et août. Vous pouvez retrouver l'épisode précédent ici.

Remettre en question le contrat social : Bitcoin permet de se repositionner dans le monde

Les Bitcoiners Argentins ont pour l’habitude de dire : « nous venons du futur et nous sommes là pour vous avertir ! ». C'est avec ces mots que Ariel Aguilar présente son livre Bitcoin Prophecy, une œuvre qui vous invite à suivre les pas d'un Argentin, un guide des plus aguerris en matière de monnaie.

Alors que notre série de l'été touche à sa fin, il est temps de tirer les leçons de cette épopée pour anticiper les défis économiques de demain. Inspirons-nous de l'exercice proposé par Ariel Aguilar et voyons ce que l'Argentine, autrefois puissance économique majeure, peut nous apprendre.

Ce pays, au début du XXe siècle, a subi un déclin brutal, entraînant l'une des pires inflations mondiales, avec des dévaluations monétaires successives, la confiscation des dépôts, des contrôles stricts des changes, et de nombreuses crises politiques.

Ce cas d’école nous montre qu’un changement de paradigme s’impose :

Le Bitcoin ne peut pas résoudre la situation économique de l'Argentine, mais il fournit un outil aux Argentins qui veulent sortir du régime monétaire criminel qui a prévalu dans le pays au cours des 20 dernières années. Adam Dubove

L’Argentine n’est qu’un exemple accéléré de ce qu’il se passe, plus lentement, ailleurs dans le monde. Ce phénomène est souvent comparé à une grenouille qui, se prélassant dans de l’eau chaude, ne se rend pas compte qu’elle est en train de cuire.

Le peso argentin s’est vu manipulé par une autorité centrale qui pensait pouvoir planifier l’économie mais qui, pour répondre à des objectifs politiques, n’a fait que diluer la valeur au fil du temps.

Figure 1 - Palais du Congrès de la Nation argentine

Progressivement, la confiance dans l’administration argentine s’est effritée, les attentes des citoyens ont grandi, et le cercle vicieux s’est renforcé.

Il est difficile de rompre, ou même de questionner, ce lien de confiance qui unit un État (le père) à sa nation (ses enfants), une relation profondément ancrée dans l'organisation des sociétés à travers les siècles.

L'histoire de l'humanité est une histoire de confiance, comme je le disais, donc cette question de ne pas faire confiance, de faire confiance, est très difficile pour les gens.

Manu Ferrari

Les humains, êtres capables d’accomplir de grandes choses, ont aussi une tendance à abuser du pouvoir qui leur est confié. Ce constat aide à expliquer pourquoi le mécontentement à l’égard des systèmes politiques et gouvernementaux atteint aujourd’hui des niveaux sans précédent.

À partir de ce postulat, la meilleure façon de se prémunir des erreurs de l’État est de s’en dissocier. Séparer la monnaie de l’État est justement la proposition de valeur du Bitcoin.

Bitcoin, sans aucune présomption de confiance, permet de résoudre cette hypothèse de conflit contradictoire dans laquelle on ne peut pas faire confiance à un quelconque tiers.

Cependant, il paraît difficilement envisageable qu’une institution détenant du pouvoir y renoncera volontairement. Au contraire, il semble rationnel que cette dernière cherchera à le consolider et l’accumuler pour sa propre subsistance.

Face à des « États obèses et frivoles » et des gouvernements qui opèrent une gestion publique inefficace, il est aujourd’hui indispensable de questionner le contrat social.

La sortie semble se situer à un point d'équilibre entre la pression de l’État et la tension sociale.

Cette opposition met en lumière un conflit d’intérêts évident : d’un côté, l’État qui tente de contrôler toujours plus de richesse, de l’autre, le protocole Bitcoin qui permet à l’individu de reprendre le contrôle de sa propre richesse.

Mes idéaux valent plus que tout ce que vous pouvez m'offrir. Donc, non. C'est aussi simple que cela. Je ne vous laisserai pas changer cela, je ne vous laisserai pas entrer ici, parce que mon idéologie, mon rêve d'un avenir radieux où les gens sont propriétaires de leur travail, est plus important que votre soif actuelle de pouvoir. Mariano Pérez Rodríguez

Passé un certain stade de l’adoption, cette puissance n’aura finalement pas d’autre choix que de se retirer, n’ayant à sa disposition aucun moyen de s’attaquer au Bitcoin.

D’une manière ou d’une autre, si de moins en moins de personnes utilisent les monnaies fiduciaires et que le pouvoir de Bitcoin augmente, le modèle établit pourrait nous mener vers un scénario dystopique, dans lequel les États renforceraient leurs tendances autoritaires.

Pourquoi est-il crucial de se réapproprier la monnaie ? Parce que l’argent est un puissant outil de coopération entre les individus. Les humains sont des êtres sociaux, et le progrès de leurs sociétés repose en grande partie sur leur capacité à collaborer et à se coordonner.

D’autre part, le marché libre est un excellent mécanisme pour allouer des ressources rares là où elles peuvent le mieux porter leurs fruits, contribuant ainsi à ce progrès. L’Homme, naturellement pauvre, doit générer de la richesse, mais cela n’est possible que si les individus sont libres de contracter et que leurs droits de propriété sont respectés.

Les pressions fiscales, la réglementation excessive et le contrôle des capitaux entravent cette liberté économique et n’améliorent en rien la situation.

Ainsi, l’argent doit permettre au marché de s’étendre dans l’espace et dans le temps. Bitcoin permet aux gens de choisir librement leur propre intermédiaire des échanges, facilitant ainsi l’émergence des produits et services qui amélioreront le quotidien.

L'État ne peut pas changer les choses pour vous. L'État ne peut pas changer les règles. C'est tout, c'est le message.

Une souveraineté monétaire individuelle aux antipodes de la souveraineté monétaire étatique

L’Argentine n’est pas un cas isolé, peu de gouvernements comprennent aujourd’hui ce qu’est véritablement le Bitcoin. Ces derniers vont donc tenter de réguler maladroitement, en exposant inutilement leurs citoyens à des menaces pour leur vie privée et leur sécurité.

Figure 2 - La « Casa Rosada », ou palais présidentiel argentin

En plus de cela, bien que disposant d’une souveraineté de faits, les rouages de la diplomatie économique ou politique ainsi que les emboîtements supra-étatiques laissent en réalité une marge de manoeuvre assez étroite, mettant les États dans des positions de faiblesse.

C’est pourquoi il ne peut pas ou il ne doit pas exister de gouvernements favorables à Bitcoin. Le mieux qu’ils puissent faire, c’est d’être neutres à l’égard du BTC.

Il n’est en fait pas nécessaire ni souhaitable qu’un gouvernement soutienne une monnaie ou bien qu’une entité autorise des transactions.

Effectivement, la technologie permet aujourd’hui des échanges numériques fluides et instantanés, permettant ainsi de voir émerger des monnaies plus efficaces et performantes.

Une tendance qui se calque sur une volonté institutionnelle de numériser et de bancariser les individus. Bitcoin pourrait donc être une sorte d’alternative numérique à la disparition de l’argent liquide, le moyen de transaction le plus libre dans le système Fiat.

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que l’idée même d’une souveraineté individuelle s’impose comme une contradiction à celle d’une souveraineté nationale dans laquelle l’État dispose du monopole de la monnaie, ou pouvons nous dire celui de l’allocation des ressources (parfois illégitimes avec l’émission monétaire).

Ce n’est pas pour autant que les États doivent être favorables au Bitcoin, bien au contraire. L’idéal ce serait de se voir accorder les mêmes conditions à toutes les monnaies afin de permettre une adoption légitime qui se ferait de la base vers le sommet et non l’inverse.

Ce faisant, Bitcoin permet d’ignorer toutes les discussions politiques et d’observer de l’extérieur ce que font les gouvernements. D’une certaine manière, il crée une réalité monétaire parallèle et constitue ainsi un puissant outil politique.

Bitcoin : un parcours d'apprentissage individuel et critique

Comme nous l’avons vu, Bitcoin représente ainsi une forme de résistance numérique, c’est un puissant outil contre la censure qui va établir sa propre réalité.

Cependant, Bitcoin ce n’est pas une machine à laver, il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton en espérant obtenir le résultat attendu. Pour garantir notre liberté financière, Bitcoin a besoin d’une utilisation consciente.

C’est en effet l’un des plus grands défis à l’ère du numérique : savoir utiliser ces outils de nouvelle génération de manière efficace.

Un Bitcoiner, c'est quelqu'un qui comprend la position idéologique derrière Bitcoin, la séparation de la monnaie et de l'État, le caractère sacré d'un protocole qui est une force de la nature. Mariano Pérez Rodríguez

Mais à cette vision utopique, l’adoption du Bitcoin se heurte à plusieurs résistances, ce dernier étant à bien des égards nouveau et perturbateur.

La résistance la plus courante est liée à son statut de monnaie ou d‘actif qui n’est pas soutenu par un tiers, le format confortable auquel est habitué le commun des mortels.

La seconde résistance réside dans la complexité d’usage des multiples possibilités fournies, un aspect qui diffère totalement des alternatives centralisées auxquelles le public est là aussi habitué.

Enfin, la dernière résistance est quant à elle liée à son image. D’un côté, Bitcoin est présenté comme un actif exclusivement spéculatif dans le discours public, et de l’autre nous avons de nombreux novices qui entrent dans ce monde via des arnaques en tout genre.

Cette peur et cette image négative vont détourner l’attention d’une partie de la demande de Bitcoin vers les pièces stables comme l’USDT. Beaucoup de ceux qui s’intéressent au Bitcoin finissent par tomber entre les mains d’opportunistes et perdent beaucoup d’argent, ce qui génère une connotation négative envers le Bitcoin.

Afin de résoudre ces résistances, l’apprentissage et la pratique sont les clés de la réussite.

La seconde face du problème réside dans ce que l’on appelle la « spirale de la mort qui ne se préoccupe pas de l’avenir ». Au quotidien, beaucoup de personnes voient leur largeur de bande mentale occupée par des préoccupations avec des préférences sur le court terme, ce qui les empêche généralement de penser à des considérations plus profondes sur le long terme.

Les personnes qui peuvent se permettre de s'intéresser au Bitcoin sont généralement celles qui ont une stabilité financière relative.

C’est pourquoi il est crucial de stimuler la curiosité et la réflexion afin de faire émerger de l’intérêt chez ces personnes pour leur permettre de manifester leur plein potentiel de découverte.

La clé de ce cheminement réside dans l’approche à adopter, elle doit être ludique et proche de la réalité de la personne visée afin que ces derniers comprennent que Bitcoin dispose du potentiel de s’adapter à leurs priorités.

Enfin, pour apposer la dernière pierre à l’édifice, le plus difficile dans Bitcoin est la responsabilité. Si pour être libre, il faut être responsable, alors pour prendre le contrôle de sa propre richesse, il faut une prise de conscience.

Figure 3 - Mise en pratique de la célèbre devise « don't trust verify » dans une « cave » à Buenos Aires, dans laquelle nous avons pu échanger du Bitcoin contre du peso

Le Bitcoin est un parcours d'apprentissage individuel et critique. Comprendre l’aspect technologique de Bitcoin est très intéressant, mais comprendre l’aspect idéologique, la « couche 0 », c’est le coeur de Bitcoin.

Le Bitcoin change et révolutionne tout ce qu’il touche, c’est un changement de paradigme absolu. Il va apporter des avantages à tous les niveaux, pas seulement au niveau économique.

L'idéal serait de vivre dans un monde où nous n'aurions pas besoin du Bitcoin parce que les gouvernements ne déboulonnent pas la monnaie, respectent les droits de propriété et n'interfèrent pas dans les accords volontaires, mais c'est le monde dans lequel nous vivons et je suis reconnaissant que le Bitcoin existe. Sinon, l'avenir serait très sombre. Adam Dubove

Comme l’analyse parfaitement Adam Dubove, « si l'on considère la situation économique mondiale, le niveau d'endettement des États, les déficits budgétaires dans le monde entier, l'avancée de l'appareil de surveillance financière, l'émergence des CBDC et la disparition progressive de l'argent liquide sont autant de facteurs qui favorisent le bitcoin ».

La rédaction remercie chaleureusement toutes les personnes interviewées pour leurs précieuses contributions à ce dossier. Votre expertise et vos perspectives ont été essentielles à sa réalisation. Merci à : Marcos Zocaro, Nicolas Bourbon, Camilo Jorajuría de León, Jerónimo Ferrer, Francisco Calderón, Diego Gurpegui, Ariel Aguilar, Dany Alos, Manuel Ferrari, Adam Dubove, Max Goyheneche, Aylén Fuente et l'ONG Bitcoin, Mariano Pérez Rodriguez et les autres membres de La Crypta, Micael Margiotta et Bitcoin School Argentina.

