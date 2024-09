Bitcoin : Pourquoi les Argentins sont-ils de plus en plus nombreux à tomber dans le terrier du lapin ?

Ce dossier est le fruit d'un travail de terrain réalisé en Argentine par Cryptoast. Il signe le cinquième épisode d'une « série de l'été », composée de 7 épisodes et qui sera publiée tout au long de l'été. Vous pouvez retrouver l'épisode précédent ici.

Le peso argentin, comme toutes les monnaies fiduciaires, est géré par une autorité centrale supposée réguler l’économie. Cependant, l'histoire a révélé l'incompétence manifeste de cette autorité en Argentine.

Cette situation a contribué à forger une population particulièrement réceptive à Bitcoin, en raison de la méfiance générée envers le système monétaire traditionnel.

L’hyperinflation du peso et la dévaluation qui en résulte ont rapidement fait comprendre à l’Argentin l’importance d’une offre limitée.

En outre, beaucoup ont compris, grâce à l'expérience du « corralito de 2001 », l'importance de la garde personnelle et le danger de confier son argent à une contrepartie.

L'histoire de l'humanité est une histoire de confiance, comme je le disais, donc cette question de ne pas faire confiance, de faire confiance, est très difficile pour les gens. Manuel Ferrari, membre du conseil exécutif de l'ONG Bitcoin

Figure 1 - Voici la porte pour rentrer dans le « terrier du lapin » à Buenos Aires, le quartier général de La Crypta.

Diego Gurpegui, orateur Bitcoin et volontaire de l'ONG Bitcoin, explique que, malgré ses atouts, le BTC, en tant qu'innovation disruptive, fait naturellement face à plusieurs résistances. Tout d'abord, la principale opposition réside dans son absence de soutien par une autorité centrale.

Ensuite, un autre obstacle vient de sa réputation : souvent perçu comme un simple instrument de spéculation, le Bitcoin voit ses autres usages potentiels ignorés par le grand public.

Cela semblait être le rêve de quelques fous et maintenant c'est sur toutes les lèvres. Il reste encore un long chemin à parcourir. Mais le pas a été franchi, et il n'y a plus de retour en arrière possible. Nico Bourbon, orateur Bitcoin et fondateur de kamiPay

Enfin, sa facilité d’utilisation, bien qu’en amélioration, reste encore moins intuitive que celle des solutions centralisées courantes.

Pour moi, c'est un peu comme apprendre à faire du vélo : au début, ça peut sembler déroutant, mais une fois que vous avez pris le coup, ça devient naturel. Si on vous dit que le vélo est une banane, vous n’allez jamais en faire. Jeronimo Paleobit, fondateur Opt Out Conf et Bitcoin Nights

Cependant, ces freins peuvent être surmontés : l’éducation permet de lever les 2 premiers obstacles, tandis que la pratique aide à surmonter le dernier. Voyons maintenant comment cette mission est accomplie en Argentine.

Si Bitcoin représente une partie de la réponse, l’adoption doit nécessairement s’accompagner d’une solide éducation. C’est dans ce cadre qu’ont émergées 3 initiatives clés : La Crypta, Mi Primer Bitcoin, et ONG Bitcoin.

Installée depuis près de 3 ans, La Crypta est née de l’initiative d’Augustin Kassis et de Mariano Pérez Rodríguez, avec pour mission de développer et promouvoir l’écosystème Bitcoin. Leur travail se divise en plusieurs volets complémentaires.

Le premier concerne le développement technologique, axé principalement sur le réseau Lightning. L’équipe crée du code open source pour l’écosystème Bitcoin, tout en adoptant une approche philosophique autour de la « banalisation de la confiance ».

Bitcoin a émergé dans un contexte de méfiance généralisée, où l'on ne pouvait compter sur personne. Ce climat de défiance a donné à Bitcoin sa solidité, en le libérant de toute autorité centrale, contrairement aux monnaies fiduciaires. Mariano Pérez Rodríguez

Le second volet est l’éducation et la sensibilisation. La Crypta organise des ateliers, des cours de programmation et des rencontres pour expliquer le fonctionnement de Bitcoin, en mettant un accent particulier sur son utilisation pratique via le réseau Lightning. Ces événements sont accessibles gratuitement et se tiennent en ligne et en présentiel.

L'ultime et dernier volet est communautaire. En effet, La Crypta bénéficie également d’un espace physique à Buenos Aires, où elle organise des événements comme la « Journée de la Pizza Bitcoin », durant laquelle toutes les transactions se font en bitcoins, ou encore des rencontres communautaires comme Halloween, rassemblant des experts comme des novices.

Figure 2 - Quartier général de La Crypta.

En parallèle, une communauté active s’est formée sur son serveur Discord, avec environ 2 000 membres à l'heure de l'écriture de ces lignes.

L'organisation Mi Primer Bitcoin a été lancée au Salvador, mais a rapidement trouvé un écho en Argentine, un pays où l'accès à l'éducation financière est souvent limité.

