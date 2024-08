L’Argentine a besoin d’instruments financiers libres : le Bitcoin comme solution ?

Depuis des décennies, l'Argentine subit des crises économiques répétées, érodant la confiance dans sa monnaie et son système financier. Dans ce contexte, la demande pour des alternatives financières libres devient urgente. Découvrez pourquoi Bitcoin pourrait être la solution résiliente à cette impasse.

Ce dossier est le fruit d'un travail de terrain réalisé en Argentine par Cryptoast. Il signe le cinquième épisode d'une « série de l'été », composée de 7 épisodes et qui sera publiée tout au long des mois de juillet et août. Vous pouvez retrouver l'épisode précédent ici.

Une population désillusionnée à la recherche d’un instrument financier indépendant et incorruptible

L’histoire économique de l’Argentine est ponctuée de crises et de dévaluations qui ont ancré une instabilité financière chronique.

Dans ce contexte, les Argentins ont affronté une inflation galopante, atteignant parfois des taux à 3 chiffres, et une dévaluation constante de leur monnaie nationale, le peso.

Le peso argentin, comme toutes les monnaies fiduciaires, est manipulé par une autorité centrale qui croit pouvoir planifier l'économie. Dans le cas particulier de l'Argentine, cette autorité était historiquement beaucoup moins compétente que dans d'autres pays et, pour répondre à des objectifs populistes ou individualistes, la valeur de la monnaie a été diluée au fil du temps. Diego Gurpegui, conférencier, ingénieur et bénévole de l'ONG Bitcoin Argentina

Cette situation a non seulement sapé la confiance des Argentins dans leur monnaie, mais les a aussi poussés à chercher des alternatives pour protéger leur épargne.

Historiquement, ils se sont tournés vers le dollar américain, devenu un réflexe de survie économique :

Aujourd’hui un Argentin ouvre un compte en dollars pour épargner s’il le peut et sinon par nécessité ce sera un compte en pesos, ce qui n’est pas l’idéal compte tenu de l’histoire de l’Argentine. Manuel Ferrari, co-fondateur de MoneyOnChain et de FlipMoney et membre du conseil exécutif de l'ONG Bitcoin Argentina

Pourtant, les gouvernements successifs n’ont cessé d’imposer des restrictions strictes sur l’achat de devises étrangères, réduisant l'accès de la population au dollar et rendant cette protection financière de moins en moins accessible.

Bien qu'affichant une idéologie libertaire, les contrôles de capitaux, les taxes sur les devises et les réglementations bancaires ont progressivement détruit les libertés financières des Argentins.

Ces mesures les ont empêchés de se protéger contre la dévaluation de leur monnaie et les décisions arbitraires du gouvernement, accentuant l'inflation.

Figure 1 - Photo de 20 dollars en anciens billets argentins encore utilisés en 2022 avant l'émission des premiers billets de 2000 pesos en 2023 puis de 10 000 pesos en mai 2024

En parallèle, la confiance dans les banques traditionnelles s’est rapidement érodée. L’épisode du « corralito » en 2001, durant lequel les comptes bancaires ont été gelés et l'accès à l'épargne restreint, reste gravé au fer rouge dans la mémoire collective des Argentins.

Cette mesure drastique a poussé une partie de la population à conserver son épargne en dehors des institutions financières traditionnelles, souvent sous forme de billets de banque stockés à la maison, un choix risqué et peu sécurisé.

La plupart des Argentins n'épargnent pas en bitcoins, ils épargnent en dollars sous le matelas, c'est ainsi que l'Argentin moyen économise. Manuel Ferrari

Dans ce climat de défiance, les Argentins ont un besoin urgent de solutions financières qui protègent leur richesse des caprices de la politique monétaire et des ingérences gouvernementales.

Ils recherchent des alternatives indépendantes du système bancaire, offrant sécurité, liberté, et contrôle total sur leur patrimoine.

Bitcoin vs stablecoins : en Argentine, la guerre est déclarée

Ainsi, face à l'effondrement des systèmes financiers traditionnels, les Argentins ont trouvé refuge dans les cryptomonnaies pour protéger leur valeur travail.

Dans cette solution, Bitcoin permet de reprendre le contrôle de sa propre richesse, il permet de prendre soin des fruits de son travail sans dépendre d’une banque, explique Max Goyheneche, spécialiste dans l’éthique de l’Intelligence Artificielle (IA).

Adam Dubove, chroniqueur et militant en faveur des droits individuels, va plus loin encore en présentant Bitcoin comme « un système monétaire alternatif qui n'est pas manipulé, un véhicule d'épargne sans avoir à se soucier d'atteindre un rendement de 2, 4 ou 10 % par an ».

Voilà qui explique pourquoi l’Argentine a été pionnière dans l’adoption de Bitcoin. Dès 2011, la communauté argentine s'est distinguée du reste du monde.

De nombreux Argentins ont découvert le bitcoin par nécessité. Les Argentins, qui connaissent si bien l'inflation, ont trouvé dans le bitcoin un outil très polyvalent pour envoyer et recevoir des paiements, pour effectuer des transactions financières et comme moyen d'épargne. Adam Dubove

Cependant, en 2020, un renversement s'opère avec l'essor des stablecoins, qui prennent la place occupée par Bitcoin en 2011.

Adam Dubove attribue ce changement à « une solide campagne de marketing menée par plusieurs nouvelles fintechs dont les coffres étaient pleins ».

Mais, pour Manuel Ferrari, c’est surtout parce qu’il est facile d’économiser avec Bitcoin lorsque l’on a compris le fonctionnement de cet actif spéculatif, « un jeu beaucoup plus difficile pour les non-initiés » explique-t-il.

Bitcoin est un actif spéculatif de réserve à moyen et long terme, c’est quelque chose de très intéressant pour les européens mais pas pour ceux qui ne pensent qu’à survivre pour les 4 prochaines années. Manuel Ferrari

Les stablecoins, comme l’USDT, ont remplacé le dollar physique en Argentine ces dernières années, comme le souligne Dany Alos, bitcoiner et technicien chez HodlHodl. Les jeunes générations, plus à l’aise avec les technologies, trouvent plus pratique d’utiliser des crypto-dollars plutôt que des dollars en papier.

À noter également qu’en Argentine, l’utilisation de l’argent liquide est très répandue, ce qui est une bonne chose car il s’agit d’un moyen de transaction très libre comme l'expose Diego Gurpegui.

Figure 2 - Photo des billets disponibles dans une « cave » en Argentine

Mais ce dernier fait face depuis quelques années à une forte pression des autorités financières souhaitant numériser ou bancariser les individus. C’est pourquoi :

Le caractère physique de l'argent liquide joue contre lui, dans cette bataille pour la liberté. Mais le Bitcoin pourrait être l'alternative numérique à l'argent liquide, en maintenant cette autonomie dans le monde numérique. Diego Gurpegui

En plus de cela, Max Goyeneche souligne que les stablecoins sont plus faciles à comprendre que Bitcoin. En effet, la plupart des utilisateurs de cryptomonnaies ont du mal à distinguer Bitcoin des stablecoins et peinent à comprendre les différences entre Ethereum, Solana, et Cardano, selon Manuel Ferrari.

Cependant, bien que les stablecoins soient une amélioration par rapport aux systèmes financiers traditionnels, ils présentent des inconvénients.

Leur lien avec les devises fiduciaires les rend vulnérables aux politiques économiques des gouvernements étrangers et expose les utilisateurs à des risques de régulation et de défaillance de l’émetteur. De plus, les stablecoins centralisés comme l’USDT ou l’USDC sont contrôlés par des entreprises soumises à des pressions réglementaires.

C’est ici que Bitcoin, en tant qu’actif décentralisé et véritablement indépendant, se distingue et montre son potentiel unique pour répondre aux besoins des Argentins.

Bitcoin : un atout spectaculaire pour générer de la finance décentralisée

Aujourd’hui, Bitcoin est beaucoup plus pertinent en tant que réserve de valeur qu'en tant que moyen de paiement.

En utilisant BTC Map, nous avons trouvé quelques enseignes affichant des logos Bitcoin, mais nous avons souvent rencontré des faux positifs : enseignes fermées, changements de propriétaire ou encore employés ignorant ce qu'est Bitcoin.

Figure 3 - Devanture d'une bijouterie de Buenos Aires acceptant Bitcoin comme moyen de paiement

En Argentine, accéder au crédit est très compliqué, tant pour les particuliers que pour les entreprises.

Même si la majorité de la population n'en est pas consciente, elle dispose de nombreuses options. Mais Diego Gurpegui explique qu'il existe peu d'alternatives d'investissement financier en Argentine, un manque également attribué à une culture financière insuffisante.

Maximiliano Carjuzaa, un des pionniers de Bitcoin en Argentine, a rapidement identifié ce problème. Conscient que Bitcoin, malgré ses avantages, souffre de volatilité, il a cherché une solution.

Ce problème a été résolu avec la technologie Rootstock (RSK), une plateforme de contrats intelligents Turing-complet fonctionnant comme une sidechain sur la blockchain Bitcoin.

Manu Ferrari, associé de Carjuzaa, voit un potentiel immense dans les sidechains comme Liquid et RSK, affirmant que « Bitcoin va changer le monde à bien des égards, principalement parce qu’il va transformer l'industrie la plus importante de l'humanité, à savoir l'industrie financière ».

Plusieurs solutions vont ainsi émerger de cette idée, pour permettre aux Argentins de bénéficier d’un large éventail de fonctionnalités DeFi, telles que les prêts et les paiements par carte de débit.

Money On Chain, avec ses jetons DOC, BPRO, BTC2X, et MoC Token, permet aux utilisateurs de bénéficier des avantages de Bitcoin tout en évitant sa volatilité.

Figure 4 - Le graphique suivant montre l'offre totale de jetons BPro, BTC et DOC

Ces jetons visent à combler le fossé entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, offrant aux personnes non bancarisées ou sous-bancarisées un accès aux services financiers.

Dany Alos concluera en expliquant qu’une économie basée et alimentée par de la dette fonctionne dans un cercle vicieux qui n’a pour seul conséquence que de dégrader la monnaie. Il ne fait aucun doute, explique-t-il, que « le château de cartes qu’est le système Fiat finira par s’effondrer ».

C’est pourquoi dans des pays comme le Zimbabwe, le Venezuela ou encore le Liban et l’Iran, l’utilisation de Bitcoin fait le plus sens. Laissons le mot de la fin au personnage principal de cet article :

Être capable d'avoir une souveraineté monétaire sur son argent, c'est comme un droit fondamental que chaque être humain devrait avoir. Manuel Ferrari

