Salvador : 80 000 fonctionnaires formés à Bitcoin – Une initiative visionnaire ou un pari risqué ?

Le Salvador franchit une nouvelle étape dans son adoption de Bitcoin en formant 80 000 fonctionnaires à cette technologie. Cette initiative ambitieuse cherche à ancrer Bitcoin au cœur de l'administration publique. Ce pari audacieux renforcera-t-il réellement la situation économique du pays ?

Bitcoin adopté à 100 % par le gouvernement salvadorien

Depuis plusieurs années, l'adoption de Bitcoin a pris une telle ampleur que gouvernements et personnalités politiques s'en sont emparés, en faisant même un argument politique.

Le pays ayant le plus adopté Bitcoin est sans aucun doute le Salvador. 20 ans après avoir abandonné sa monnaie nationale, le gouvernement de Nayib Bukele a adopté la « Bitcoin Ley », rendant le BTC monnaie légale aux côtés du dollar.

Depuis, le gouvernement salvadorien a renforcé son engagement envers Bitcoin, notamment en enseignant son fonctionnement technique et monétaire dans les écoles primaires et les lycées, et en créant Cubo+, un programme d'apprentissage de Bitcoin destiné aux développeurs du pays.

Récemment, Stacy Herbert, directrice du Bitcoin Office, un bureau créé par le gouvernement salvadorien pour promouvoir l'adoption de Bitcoin dans le pays, a annoncé dans une publication sur le réseau X que la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP) intégrerait désormais un module dédié à Bitcoin.

🇸🇻EL SALVADOR CONTINUES TO TRAILBLAZE! El Salvador will soon begin providing #Bitcoin instruction and certification to 80,000 public servants. https://t.co/gG9tMPvnPa — The Bitcoin Office (@bitcoinofficesv) August 20, 2024

La ESIAP, initié par le Président Nayib Bukele, a pour mission principale de renforcer les connaissances de l'administration publique salvadorienne en proposant des programmes de formation et de recherche pour tous les fonctionnaires.

L'ESIAP enseigne un vaste éventail de compétences essentielles pour les fonctionnaires, allant de l'éthique et la lutte contre la corruption à la gestion stratégique et aux politiques publiques. Elle intègre également des sujets technologiques avancés, tels que la cybersécurité, l'intelligence artificielle (IA), et désormais Bitcoin.

Ainsi, près de 80 000 fonctionnaires salvadoriens seront formés à Bitcoin.

Cette initiative démontre une fois de plus l'engagement du gouvernement envers l'adoption du BTC, prouvant qu'il ne s'agit pas d'une mode passagère, mais d'un projet de long terme, marquant la volonté du Salvador de rompre avec la vision à court terme adoptée par la plupart des gouvernements à travers le monde.

Où en sont les investissements du Salvador dans Bitcoin ?

Il y a quelques mois, le gouvernement salvadorien a lancé un site explorateur de la blockchain Bitcoin, permettant de suivre les adresses BTC détenues par l'État.

Évolution des avoirs en BTC du gouvernement salvadorien

Le Salvador détient ainsi 5 850 Bitcoins, soit plus de 350 millions de dollars, ce qui en fait l'un des gouvernements les plus importants en termes de détention de BTC. Ces Bitcoins ont été acquis à un prix moyen de 42 000 dollars par unité, et présentent actuellement une plus-value d'environ 40 %.

D'autres pays détiennent également des quantités significatives de BTC, notamment la Chine et les États-Unis, avec chacun près de 200 000 unités. Le gouvernement allemand, quant à lui, a récemment choisi de liquider tous ses avoirs, représentant environ 3 milliards de dollars.

