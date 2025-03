L'adoption du Bitcoin a-t-elle échoué au Salvador ? Retour d'expérience

Le Salvador, 1er pays ayant adopté le Bitcoin en tant que monnaie légale en 2021, suscitait l’espoir d’un nouveau paradigme économique. Pourtant, à la fin de 2024, l’usage du BTC reste limité. Entre difficultés techniques et manque d’éducation financière, découvrez pourquoi ce pari n’a pas encore tenu ses promesses.

L'adoption du Bitcoin au Salvador au point le plus bas depuis 2021

En 2021, Salvador est devenu le 1er pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale, au côté du dollar, grâce à la « Bitcoin Ley », entrée en vigueur quelques semaines seulement avant que le cours du BTC atteigne son sommet historique de 69 000 dollars.

À l’époque, en plein marché haussier, divers sondages révélaient que plusieurs centaines de milliers de Salvadoriens avaient téléchargé un portefeuille et expérimenté l’utilisation du Bitcoin. Cependant, à la fin de l’année 2024, un sondage indiquait que seulement 7,5 % des Salvadoriens avaient utilisé le Bitcoin au moins une fois au cours de l’année.

La faible adoption du Bitcoin était évidente lors de notre voyage au Salvador pour la réalisation de notre documentaire. Nous avons constaté que peu de points de vente, y compris parmi les grandes enseignes, n'acceptaient pas les paiements en Bitcoin, un signe clair de la demande limitée au sein de la population.

Au mois de novembre 2024, l’équipe Cryptoast s’est rendue au Salvador pour observer et expérimenter l’adoption du Bitcoin dans le pays. Cette immersion a donné naissance à un documentaire, désormais disponible sur notre chaîne YouTube.

Le fiasco du Chivo Wallet pourrait-il expliquer la faible adoption du Bitcoin au Salvador ?

Plusieurs facteurs peuvent expliquer un taux d'adoption qui peut sembler très faible. Tout d’abord, il convient de relativiser ce chiffre, qui est en réalité probablement l’un des plus élevés au monde.

À titre de comparaison, un sondage réalisé par l’Adan révèle que 12 % des Français détiennent des cryptomonnaies. Cependant, 2 principales différences sont à noter : l’étude de l’Adan comptabilise les détenteurs et non les utilisateurs. Un individu peut très bien avoir acheté du BTC il y a plusieurs années sans jamais y avoir touché ensuite, et englobe l’ensemble des cryptomonnaies, pas uniquement le Bitcoin.

💶 Pour approfondir — Le Bitcoin (BTC) est-il vraiment une monnaie ?

En outre, il est probable que l’utilisation de Bitcoin comme moyen de paiement soit proportionnellement plus développée au Salvador qu’en France, où le BTC est majoritairement perçu et utilisé comme un actif d’investissement.

De plus, le lancement de la loi Bitcoin au Salvador s’est accompagné de celui du portefeuille numérique et des distributeurs automatiques Chivo.

Photo prise lors de nos essais des distributeurs Chivo

Développés dans la précipitation par le gouvernement de Nayib Bukele, le Chivo Wallet et les distributeurs automatiques avaient pour objectif de fournir un accès simple et sans frais au Bitcoin. Cependant, l’application et les distributeurs ont rapidement été confrontés à de nombreuses vulnérabilités, des bugs techniques et des cas d’usurpation d’identité.

Ainsi, le fiasco autour du Chivo Wallet a considérablement refroidi les Salvadoriens à l’idée d’utiliser la blockchain Bitcoin. Par ailleurs, peu d’entre eux comprenaient réellement ce qu’était le Bitcoin et se sont principalement contentés de télécharger l’application pour bénéficier des 30 dollars offerts par le gouvernement.

Globalement, les problèmes rencontrés avec le Chivo Wallet découlent surtout d’un manque de communication et d’éducation auprès de la population. D'ailleurs, la majorité des Salvadoriens ne fait pas la distinction entre Chivo et Bitcoin.

Salvador est probablement l'un des meilleurs pays pour en apprendre plus sur Bitcoin

De manière générale, les Salvadoriens que nous avons rencontrés lors de notre voyage nous ont confié que l’adoption du Bitcoin par la population ne souffrait pas de réelles limitations techniques, mais était principalement freinée par un manque d’éducation financière.

Avec un salaire moyen d’environ 450 dollars par mois, les Salvadoriens n’ont pas de culture de l’épargne et vivent souvent au jour le jour, d’une fiche de paie à une autre.

🌎 Pour aller plus loin, découvrez l'équipe de Découvre Bitcoin, des francophones qui collaborent avec le gouvernement salvadorien

Pour pallier cela, le gouvernement salvadorien, en collaboration avec le Bitcoin Office, soutient diverses initiatives éducatives.

Parmi celles-ci, on trouve Mi Primer Bitcoin et Node Nation, qui s’adressent principalement aux enfants, adolescents, et lycéens dans les établissements scolaires. Par ailleurs, l’initiative Cubo + vise à former et certifier des Salvadoriens afin qu’ils deviennent développeurs spécialisés dans le Bitcoin.

Bien que le lancement de la loi Bitcoin ait été marqué par un échec, notamment à cause des problèmes liés au Chivo Wallet, les initiatives éducatives mises en place par le gouvernement pourraient permettre à la population de construire une adoption plus lente, mais aussi plus solide. Celle-ci pourrait s’appuyer sur des développeurs salvadoriens capables de concevoir des produits et applications Bitcoin adaptés aux besoins locaux, véritablement utiles pour les habitants.

📺 Découvrez notre documentaire sur l'adoption du Bitcoin au Salvador en entier sur YouTube.

