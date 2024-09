Un Carrefour accepte désormais les paiements en Bitcoin

Le Carrefour Express de Rouen franchit une nouvelle étape en acceptant désormais les paiements en Bitcoin via le Lightning Network. Alors que certains continuent de douter du statut de monnaie du BTC, ce geste montre que son utilisation comme moyen d'échange se démocratise, même dans les commerces de proximité.

Bitcoin n'est pas une monnaie ? Ce Carrefour n'est pas d'accord

Les détracteurs de Bitcoin avancent régulièrement que le BTC n'est pas une monnaie, mais uniquement un actif spéculatif. Cette affirmation révèle surtout que la personne qui la fait n'a pas conscience que tout échange, qu'il s'agisse de l'achat d'une bouteille d'eau ou d'un bien immobilier, repose également sur une spéculation quant à l'utilité future du bien comparée au capital dépensé.

Cet argument, souvent porté par des représentants d'institutions gouvernementales, comme Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), est d'autant plus ironique que ces mêmes acteurs mettent en place une législation sur Bitcoin et les cryptomonnaies similaire à celle des devises étrangères.

💶 Le Bitcoin (BTC) est-il une monnaie ?

Contrairement aux monnaies fiduciaires, dont l'utilisation est imposée, l'humanité a presque toujours évolué dans un marché libre des monnaies, changeant de moyen d'échange et de réserve de valeur selon les préférences des populations. Ce phénomène se reproduit aujourd'hui avec Bitcoin.

Le Carrefour Express de la rue de la République à Rouen a d'ailleurs récemment choisi d'accepter les paiements en Bitcoin, notamment via le Lightning Network.

J’ai acheté des courses avec du BITCOIN dans un carrefour Express à Rouen 🛒 C’était facile et efficace grâce à l’application Bridge Wallet de @mtpelerin ✅ La révolution est en marche 🚀 pic.twitter.com/nn6hQ8ABMP — Le Cryptonome 🪐 (@LeCryptonome) September 5, 2024

Selon Bitcoin.fr, le commerce utilise l'application Bridge Wallet de Mt Pelerin pour ces transactions. La plateforme d'échange à l'origine de ce portefeuille a également offert 100 000 satoshis (plus de 56 dollars au cours actuel du BTC) à la 1ère personne postant une vidéo de son paiement dans l'établissement.

Téléchargez Bitstack et gagnez 5 € en Bitcoin avec le code CRYPTOAST5 *

* Après avoir activé un plan d'épargne et cumulé au moins 100 € d'achat de BTC

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Christine Lagarde et la BCE se trompent-elles sur Bitcoin ?

Selon Aristote, la monnaie remplit 3 fonctions principales : elle sert d'instrument d'échange en facilitant les transactions et en remplaçant le troc, d'étalon de valeur pour mesurer et comparer les biens, et de réserve de valeur, permettant de stocker la richesse dans le temps.

Ces 3 fonctions s'appliquent autant à Bitcoin qu'aux monnaies fiduciaires. Cependant, pour être précis, seule la 3e fonction est parfois mise en question, aussi bien pour le BTC que pour des devises comme l'euro.

📰 À lire également dans l'actualité – Bull Bitcoin étend ses services en France : vers une démocratisation du BTC ?

En effet, bien que le BTC prenne de la valeur sur le long terme, il peut connaître des fluctuations importantes à court terme. À l'inverse, l'euro et les monnaies fiduciaires sont les seuls actifs dont on peut être certain qu'ils perdront de la valeur au fil du temps, car les banques centrales visent une inflation annuelle de 2 %.

De plus, la volatilité de Bitcoin diminue avec le temps, et affirmer que le BTC n'est pas une monnaie en raison de sa volatilité est trompeur, car ces 2 caractéristiques sont liées.

C'est un cercle vicieux : on pourrait dire que le BTC est volatile, car il est moins utilisé que l'euro, et qu'il est peu utilisé parce qu'il est volatile. Pourtant, depuis sa création, l'usage de Bitcoin augmente en parallèle d'une volatilité qui diminue, les 2 phénomènes étant étroitement liés.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Source : Bitcoin.fr

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.