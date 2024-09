Bull Bitcoin étend ses services en France : vers une démocratisation du BTC ?

Bull Bitcoin, fondée en 2013, est devenue une référence dans l'achat de Bitcoin en restant fidèle aux principes de décentralisation. Son expansion en France, avec l'acquisition de Bitcoin Lyon, marque un pas décisif vers la souveraineté financière en Europe.

Bull Bitcoin : l'éthique BTC avant les profits

Depuis sa création en 2009, le Bitcoin suscite un intérêt croissant à travers le monde. Cependant, rares sont les plateformes qui ont réussi à allier les principes fondamentaux de cette monnaie avec des services adaptés aux besoins tout en restant fidèles à son idée originale de décentralisation.

C'est dans ce contexte que Bull Bitcoin, fondée en 2013 à l'Ambassade Bitcoin de Montréal, s'est démarquée et a gagné la faveur des bitcoiners. Dès ses débuts, la plateforme s'est rapidement imposée comme une référence pour l'achat et la vente de Bitcoin.

Contrairement à d'autres exchanges, Bull Bitcoin se concentre exclusivement sur le Bitcoin, témoignant ainsi de sa ferme conviction dans le potentiel unique de cette cryptomonnaie.

La mission de Bull Bitcoin va bien au-delà des simples transactions : l'objectif est de redonner aux utilisateurs le contrôle total de leurs actifs numériques en leur fournissant les outils nécessaires pour gérer leur patrimoine.

En tant qu'exchange non dépositaire, Bull Bitcoin n'a aucun contrôle sur les fonds de ses utilisateurs, renforçant ainsi leur autonomie financière.

Cette philosophie de souveraineté financière se traduit par un engagement inébranlable envers la sécurité et la transparence. C’est aujourd’hui « le seul échange et processeur de paiement au monde utilisant Coinjoin sur tous les dépôts et retraits des utilisateurs ».

Nous sommes complètement auto-financés, nous ne bénéficions d’aucun soutien financier de la part des sociétés de capital-risque ou des banques. Francis Pouliot, Fondateur de Bull Bitcoin

Bull Bitcoin acquiert Bitcoin Lyon pour lancer ses services en France

Après avoir lancé ses services au Canada il y a plus de 10 ans, Bull Bitcoin a annoncé son expansion au Costa Rica en septembre 2023. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre avec un engagement affirmé : celui de se battre « aux côtés du peuple français contre les banquiers centraux ».

Après plus de 10 ans au Canada, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de Bull Bitcoin en France 🇫🇷 Message de @francispouliot_ ⬇️ pic.twitter.com/w4IViPVXKf — Bull Bitcoin FR (@BullBitcoinFR) August 30, 2024

L'annonce de l'arrivée de Bull Bitcoin en France marque une étape cruciale pour la plateforme. Pour renforcer sa présence, Bull Bitcoin a acquis Bitcoin Lyon, l'un des plus anciens courtiers français. Jimmy Chambrade, co-fondateur de Bitcoin Lyon, continuera à collaborer avec la nouvelle direction.

Francis Pouliot, fondateur de Bull Bitcoin, a exprimé son admiration pour l'esprit de liberté qui anime les Français, bien qu'il considère que cet esprit soit en sommeil à cause du socialisme, qui aurait « soulagé les Français du trouble de penser et de la peine de vivre ».

Il reste convaincu que cet esprit de liberté est simplement en attente de réémerger chez ceux qui recherchent plus que le confort matériel.

Se revendiquant comme des cypherpunks « militants pour la liberté individuelle et collective », Bull Bitcoin répond à une demande grandissante en France pour des solutions financières plus sûres et transparentes.

Dans un contexte de méfiance croissante envers les institutions financières traditionnelles, Bull Bitcoin se positionne comme une protection pour ceux qui souhaitent préserver leur patrimoine face à l'inflation et à l'ingérence gouvernementale.

Francis Pouliot souligne que le chemin vers l'émancipation du système fiat est long et ardu, mais il affirme que Bitcoin offre une voie de sortie.

Il prévoit de lancer la plateforme française d'ici la fin octobre, avec l'ambition de s'étendre à toute l'Europe.

Source : Bull Bitcoin

