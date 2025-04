Cette collecte de fonds en bitcoins aide les victimes du tremblement de terre en Birmanie

Le 28 mars dernier, la Birmanie a été frappée d’un terrible tremblement de terre, causant la mort de plus de 3 500 personnes et faisant au moins 4 600 blessés. En réponse à cette tragédie, un bitcoiner d’origine birmane a lancé une initiative visant à aider les rescapés grâce à Bitcoin (BTC).

S’appuyant sur un constat selon lequel, seuls 30 % des dons traditionnels arriveraient à destination « dans un pays aussi corrompu que le Myanmar », l’intéressé joue ainsi la carte du pair-à-pair (P2P), en lançant une collecte de dons en bitcoins :

Je travaille avec des communautés et des ONG de confiance, enregistrées aux États-Unis, basées en Thaïlande, ou les deux, qui sont prêtes à accepter, apprendre et utiliser Bitcoin. Vos contributions financeront l’approvisionnement en nourriture de première nécessité et en eau et soutiendront les petites entreprises locales. Des photos et des [preuves] seront partagées au fur et à mesure.