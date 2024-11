Tether (USDT) signe un très bon trimestre, confortant sa place de leader des stablecoins

Tether, l'émetteur du stablecoin USDT, a dévoilé ses résultats pour le 3e trimestre 2024. L'entreprise a annoncé un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars au 30 septembre, portant son bénéfice total annuel à 7,7 milliards de dollars.

Un peu plus de la moitié du bénéfice net du 3e trimestre, soit 1,3 milliard de dollars, provient du rendement des avoirs du Trésor américain tandis que le reste est dû aux gains réalisés grâce à une meilleure appréciation des avoirs en or puisque la société détient une certaine quantité d'or.

Au cours du trimestre précédent, Tether a réussi à dépasser les 120 milliards de dollars de capitalisation. Cela représente une augmentation de 30 % des émissions d'USDT pour l'année 2024 avec un total de 27,8 milliards de nouveaux tokens émis.

Selon son rapport financier, Tether explique avoir déclaré 125,5 milliards de dollars d'actifs en réserve contre 119,4 milliards de dollars de passifs au 30 septembre. En parallèle, les réserves excédentaires soutenant les stablecoins émis par Tether ont atteint plus de 6 milliards de dollars.

Paolo Ardoino, le PDG de Tether, s'est exprimé autour de ces résultats qui confortent la place de l'entreprise en tant que leader des stablecoins :

Les performances de Tether au troisième trimestre 2024 témoignent de notre engagement indéfectible en faveur de la transparence, de la liquidité et de la gestion responsable des risques. Le fait d'avoir atteint le cap des 120 milliards de dollars de capitalisation pour l'USDT et d'avoir déclaré une exposition de 102,5 milliards de dollars au Trésor américain met en évidence la solidité financière inégalée de l'entreprise. En augmentant notre réserve tampon à plus de 6 milliards de dollars et en maintenant l'accent sur les investissements stratégiques, Tether établit une fois de plus la norme en matière de stabilité dans le secteur financier.