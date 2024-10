Tether toujours sous enquête de la justice américaine ? L'émetteur de l'USDT dément

Nouveaux ennuis pour Tether ? Le Wall Street Journal s'en est à nouveau pris à l'émetteur de l'USDT, le stablecoin de très loin le plus capitalisé de l'écosystème. Une capitalisation boursière dépassant aujourd'hui les 120 milliards de dollars, faisant de l'USDT le seul stablecoin au coude-à-coude avec le Bitcoin et l'Ether, éternels leaders du marché crypto.

Selon la publication du Wall Street Journal en date du 25 octobre, le bureau du procureur du district sud de New York - soit le ministère de la Justice - enquête sur les activités de Tether depuis « plusieurs années ».

Des affirmations provenant de sources anonymes citées par le quotidien américain, selon lesquelles l'USDT permettrait entre autres de financer « le Hamas et des marchands d'armes russes ». Le blanchiment d'argent et d'autres « activités illicites » sont également mentionnées dans la publication.

Paolo Ardoino, porte-parole historique de Tether, a rapidement réagi sur X, affirmant que rien ne prouvait que la société soit sous enquête du ministère de la Justice américain.

As we told to WSJ there is no indication that Tether is under investigation. WSJ is regurgitating old noise. Full stop.

— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) October 25, 2024